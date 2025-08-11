横浜市消防（資料写真）

横浜市内の２０２５年１〜６月の救急出場件数が前年同期比２・３％減となり、５年ぶりに減少したことが、市消防局のまとめで分かった。インフルエンザや新型コロナなど、感染症の流行が弱まったことが背景の一つとみられる。火災件数は４００件を超え、過去１０年で２番目に多かった。

市消防局の２０２５年上半期火災・救急概況（速報）によると、救急出場件数は１２万４１５件で前年同期から２８５８件減った。減少に転じたのは、コロナ禍初期で医療機関の受診控えなどが見られた２０年以来。

事故種別では「急病」が３・２％減の８万４１１５件で全体の７割を占め、自宅での転倒ややけどといった「一般負傷」が２・２％減の２万２０２７件だった。搬送者数は２・９％減の９万７２８８人。約６割が６５歳以上の高齢者だった。

担当者は、救急車を呼ぶか迷った時の電話相談窓口「＃７１１９」の利用を促す一方、高齢者は強い吐き気やけいれんを確認したら迷わず１１９番通報するよう呼びかけている。

火災件数は２５・２％増の４１２件に上り、過去１０年で最多の１７年（４２６件）に次いで多かった。このうち住宅火災は８・９％増の１７２件と過去１０年で最多。原因別では「放火」８２件、「たばこ」６９件、「こんろ」５２件の順だった。

死者は５人減の１２人。いずれも住宅火災で、９人は住宅用火災警報器の設置が確認できず、７人は就寝中だった。