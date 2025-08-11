¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÌÚ¤Ë¾×ÆÍ ²ñ¼Ò°÷ÃËÀ(25)»àË´
11ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Å·Áð»Ô¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÌÚ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿25ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅ·Áð»Ô¸ÞÏÂÄ®¸æÎÎ¤Î¹ñÆ»324¹æ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11Æü¸áÁ°4»þº¢¡¢Å·Áð»Ôº´°ËÄÅÄ®ÊýÌÌ¤«¤éÎêËÌÄ®ÊýÌÌ¤Ø¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©¤Îº¸Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÌÚ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÎêËÌÄ®ÉÙ²¬¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¼®粼Ã¤É§¤µ¤ó(25)¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó4»þ´Ö¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£