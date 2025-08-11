¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛÎëÌÚ·½°ìÏº¤¬º£Àá½é¾¡Íø¡¡¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤â¤¦¤È¡×¹¶¤á¤Îµ¤»ý¤ÁÌá¤Ã¤¿
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè29²ó¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃË¤ËÏ¢ÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£½éÆü¤ÏÆ»ÃÒÎ¼²ð¤ÎÆ¨Áö¤ÎÁ°¤Ë2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿ÎëÌÚ·½°ìÏº¡Ê30¡áÉÍ¾¾¡Ë¡£Á°Æü¤ÈÆ±¤¸¡Ö¼¾ÁöÏ©¡×¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ°Â¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë2¼þ²ó3³Ñ¤ÇÀèÆ¬¤òÃ¥¤Ã¤Æ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥¹¥È¥ó¤È¥ê¥ó¥°¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Êý¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£Ä«Îý¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¼ê¤òÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Á°Æü¤«¤é°ìÈÖ¡¢ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¡£¡ÖÂÎ´¶¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¾è¤í¤¦¤È¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤¿¡×¡£·½°ìÏº¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë»×¤¤ÀÚ¤ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Ë¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿ÎëÌÚ·½°ìÏº¡£¤³¤³¤«¤é¿Ê·â³«»Ï¤À¡£