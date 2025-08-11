フルーツポンチ『レッドカーペット』で健在コント SNSで反響「なつかしい！」「こんな感じだった」
お笑いコンビ・フルーツポンチが、フジテレビ系バラエティー『爆笑レッドカーペット 〜真夏の最新ショートネタ60連発！大復活SP〜』（後6：30）に出演。高橋克実が選んだ「もう一度見たい芸人」として登場した2人が、コントで魅了した。
【写真】『レッドカーペット』出演芸人 初登場34組
SNS上では「なつかしい！」「フルポンだ！」「こんな感じだったわー」「変わってない！」などといった感想が相次いで寄せられている。
2007年2月の放送開始以来、“ショートネタ”ブームを巻き起こしたお笑いバラエティーが、2014年元日放送の特番『新春レッドカーペット』以来、約11年を経て復活。MCは高橋克実、今田耕司、スペシャルMCをなにわ男子の西畑大吾が務め、進行は、山崎夕貴アナウンサー（崎＝たつさき）が担当する。
今回は漫才、コント、ピン芸などのジャンルや世代を問わず、さまざまな芸人が代わる代わる登場し、“一撃必笑”のショートネタを次々に披露していく。スタジオには総勢60組の芸人が集結。かつて“レッドカーペット芸人”として一世を風靡（ふうび）した常連メンバーから、今回が番組初登場となる新世代芸人まで、幅広い顔ぶれが最新のショートネタを引っさげて登場する。
さらにスタジオには、芸人たちのネタを評価するパネラー＝“レッドカーペット会員”として、池田美優、片寄涼太（GENERATIONS）、鈴木浩介、角田夏実、戸田恵子、原菜乃華、吉岡里帆が出演（※五十音順）。
今回も11年前までと同じく、この7人が押すボタンによって、芸人たちのネタが「小笑い」「中笑い」「大笑い」「満点大笑い」の4段階の評価を下される。果たして、「満点大笑い」はいくつ生まれるのか。そして、番組の最後に「レッドカーペット賞」を獲得する芸人は誰なのか。
【出演芸人】
相性はいいよね／アキラ100%／アルコ＆ピース／アンガールズ＆阿佐ヶ谷姉妹／えびしゃ／オードリー／蛙亭／狩野英孝／キャツミ／キンタロー。／クールポコ。／くまだまさし／ぐろう／ゴー☆ジャス／コットン／ゴンゾー／ザ・パンチ／ジェラードン／シシガシラ／しずる／信濃岳夫・金原早苗／シューマッハ／ジョイマン／庄司智春／ジョックロック／真空ジェシカ／新鮮なたまご／スクールゾーン／スクラップス／ずん 飯尾和樹／そいつどいつ／チェリー大作戦／超速バギー／チョコレートプラネット／ツートライブ／友田オレ／ナイツ／なかやまきんに君／ナチョス。／ななまがり／ネルソンズ／ハイキングウォーキング／バッテリィズ／バローズ／ビコーン!／5GAP／ファイヤーサンダー／ファンファーレと熱狂／藤崎マーケット／フルーツポンチ／ベルナルド／満丸／柳原可奈子／やまぐちたけし／ヤンシー＆マリコンヌ／ゆってぃ／ラパルフェ／ラランド／ランパンプス
