中部地方の各局がお届けする「夏休みにわざわざ行きたいおすすめスポット」。1回目は長野県からです。雲の上の別世界。今年登場したスリルと絶景のスポットを齋藤アナウンサーが取材しました。



齋藤沙弥香アナウンサー

「わー結構揺れる、いやー」



信州からはスリルと絶景。さらに夏にぴったりのグルメも。



長野県の北に位置する山ノ内町。風情ある湯田中 渋温泉郷のほか、冬は温泉に漬かるサル「スノーモンキー」が有名。外国人にも人気の観光地です。





そんな山ノ内町に今年新たなスポットが誕生しました。まずは166人乗りの巨大ロープウエーに乗って標高1770メートル、雲の上の世界へ。齋藤沙弥香アナウンサー「だんだん雲が近くなってきました」約10分の空中散歩を楽しんだら。齋藤沙弥香アナウンサー「山頂駅に到着しました。涼しい。空気がひんやりと冷たくて気持ちいいですね」信州でも記録的な暑さが続く今年の夏。ですが雲海も望めるこちらの場所の平均気温はなんと18度です。東京から「本当にすごく涼しくてロープウエーも雲が見えたりではしゃいで楽しかったです」そんな高原の別世界に今年7月に登場したのが、この「らせん階段」です。高さは実に14メートル。まるで空へ昇っていくかのような感覚を味わうことができます。階段には途中から隙間が空いていて、全体が揺れる構造になっているためスリル満点。実は高所恐怖症の私。齋藤沙弥香アナウンサー「風で結構揺れますね。どうしよう上まで上れないかもしれない」何とか「らせん階段」を上りきると、頂上にはここでしか見られない絶景が広がっていました。齋藤沙弥香アナウンサー「雲に手が届きそうなほど近く見えてすごくきれいです。幻想的ですね」専用のウェブページを利用すれば、3分間写真を撮ることもできます。齋藤沙弥香アナウンサー「雲に手が届くんじゃないかと思うほど近くて幻想的な風景が見られました。こんなに近くに雲を見ることがないのですごくきれいでした。でもちょっと怖かったです」おすすめの時間帯は夕方。人気の雲海は、雲が下りてくる夕方の方が期待度アップ。さらには目の前に沈む夕陽に出会えるチャンスもあります。竜王マウンテンリゾート 竹内祟世さん「雲海の発生率が6割を超えている施設ですので、雲にちなんだお食事のメニューとかドリンクとかそういうところに力も入れています」スリルと絶景を堪能したあとは空にちなんだメニューがいただけるカフェへ。パスタにたっぷりかかったチーズは「雲」をイメージしています。齋藤沙弥香アナウンサー「ではいただきます。お肉のうまみたっぷりのソースにチーズのこくが加わっておいしいです」青空をイメージした涼しげなドリンクも。齋藤沙弥香アナウンサー「すごくすっきりしていますね。ライムでさっぱりとしていて夏にぴったりです」竜王マウンテンリゾートでは季節を通じて150種類のハーブや高山植物なども楽しめます。これからの時期は花の先がトラの尻尾のように垂れ下がる高山植物「オカトラノオ」を見ることができます。雲の上の別世界にはスリルと絶景、そして涼やかなひとときが待っています。