´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Îìä¸²³°Áê¤È²ñÃÌ¤·¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î°ÊÍèÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ßÁ¼ÃÖ¤ÎÅ±ÇÑ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÆü´Ú¤Î´Ö¤Ç¤ÏµîÇ¯¡¢±ýÍè¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¿©ÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»º¿©ÉÊ¤Ø¤Î¿®Íê¤Ï½½Ê¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´Ú¹ñÂ¦¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤ÎÁá´üÅ±ÇÑ¤Ë¸þ¤±¡¢ÁÐÊý¤Î´Ø·¸¾ÊÄ£´Ö¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬Â®¤ä¤«¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²Ê³ØÅª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Î¾¹ñ´Ö¤ÎÍý²ò¤ÏÉ¬¤ºÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î³°Áê¤¬¡¢ÇÀ¿åÁê¤Ç¤¢¤ë¼«¿È¤È¤ÎÌÌ²ñ¤Ë±þ¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡Ö´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢µ¢¹ñ¸å¡¢º£²ó¤ÎÍ¢ÆþÄä»ßÁ¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤â´Þ¤á¡¢ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤ËÊó¹ð¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£