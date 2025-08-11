アイドルグループ・乃木坂46の五百城茉央（いおき・まお）さんがアイドルグラビア誌『BOMB』9月号（ワン・パブリッシング）の表紙＆巻頭グラビアを飾りました。綴じ込み付録の両面ピンナップポスターも彼女です。



【写真】吸い込まれそうな瞳の乃木坂46の金川紗耶さんが裏表紙

39枚目シングル『Same numbers』発売した乃木坂46の5期生の五百城さん。夏にこだわったグラビアは、涼しげな水色のノースリーブワンピースで川での水浴びからスタート。白のタンクトップにクリームソーダ柄のスカートに着替えては、スイカをパクリと頬張ります。続いては室内プールへ移動して、王道のTシャツ短パンで青春の1ページ、巨大な浮き輪でプールを満喫。最後はボーダーのミニスカワンピースで湖のほとりへ、観光船に乗ったり卓球やったりと夏の想い出づくり。誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画での、動く彼女の姿も必見です。



裏表紙は乃木坂46の金川紗耶さん。乃木坂46の39枚目シングルのアンダー曲『不道徳な夏』でセンターを務める金川さんは3年ぶりのボムグラビア登場。少し大人な夏の装い。花柄のノースリーブワンピースに黒のタンクトップ短パン、どちらの姿も美しすぎて目が離せません。