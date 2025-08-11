ÅÚº½Êø¤ì¤Ë´§¿å¤â¡Ä·§ËÜ¡¦Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿¸½¾ì¤Ï
·§ËÜ¡¦¶ÌÌ¾»Ô¤Ç11Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢´§¿å¤·¤¿Æ»¤òÊâ¤¯2¿ÍÁÈ¡£
¤Ò¤¶²¼¤Þ¤Ç¿å°Ì¤¬Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
»ÔÌò½êÁ°¤ÎÆ»¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê´§¿åÈï³²¤Ç¼Ö¤ÎÄÌ¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å4»þÁ°¤Þ¤Ç¡¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·§ËÜ¡¦¶ÌÌ¾»Ô¤Ç¤Ï¡¢6»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤Î370.5mm¤È¤Ê¤ê¡¢8·î¤ÎÊ¿Ç¯±«ÎÌ¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªËßµÙ¤ß¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë3Ï¢µÙ¤ò½±¤Ã¤¿¹ë±«ºÒ³²¡£
10Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¡¢¶å½£ÃÏÊý¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°7»þ¤´¤í¤Î¾å·§ËÜ±Ø¶á¤¯¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤¬4Âæ¿åË×¤·¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´§¿å¤·¤¿¸òº¹ÅÀ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼Ö¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¤ÎÈ¾Ê¬¤Þ¤Ç¿å¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¿¥¤¥ä¤Î¾å¤Þ¤Ç¿å¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥É¥¢¤¬³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Î¼Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸áÁ°4»þ²á¤®¤«¤é»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¼Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°4»þ²á¤®¤«¤é¼ÖÆâ¤Ë¤¤¤ë¿Í¡§
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï²¡¤·¤«¤±¤¹¤ì¤Ð¤«¤«¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡ÊQ.Æ¨¤²¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡Ë¤¿¤Ö¤óÂç¾æÉ×¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¾å¤¬¤êµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¸þ¤³¤¦¤À¤È´í¤Ê¤¤¤¬¡£
·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢10ÆüÌë¤«¤é±«¤¬¶¯¤Þ¤ê¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü¸á¸å9»þ45Ê¬¤´¤í¤Î·§ËÜ¡¦µÆÃÓ»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥±¥Ä¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê±«¤¬¹ß¤êÂ³¤±¡¢Íë¤Î²»¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å10»þ²á¤®¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃæÄí¤Ç¤â¡¢¿å¤¬¤¯¤ë¤Ö¤·°Ì¤Þ¤Ç¤¿¤Þ¤Ã¤ÆÃÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íë¤âÌÄ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¶õ¤¬¸÷¤ëÍë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹±«¡£
11Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¤ÏÆ»Ï©¤¬Àî¤Î¤è¤¦¤Ë´§¿å¤·¡¢Áö¹Ô¤¹¤ë¼Ö¤¬Âç¤¤Ê¿å¤·¤Ö¤¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°0»þÈ¾¤´¤í¤Î·§ËÜ»ÔËÌ¶è¤Ç¤Ï±«¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢µì¹ñÆ»3¹æÀþ¤Ë¤Ï¼Ö¤¬´§¿å¾õÂÖ¤Ç2Âæ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·§ËÜ»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¸þ¤«¤¦¼Ö¤â1Âæ¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¤ò¤Ä¤±¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´§¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤ë¾ÃËÉÂâ°÷¡£
¼Ö¤ÏU¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°1»þ²á¤®¤Ë¤Ï½»Âð³¹¤¬´§¿å¤·¡¢¹ø¤Þ¤Ç¿å¤ËÄÒ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¯3¿ÍÁÈ¤ä¡¢¤â¤âÉÕ¶á¤Þ¤ÇÄÒ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¯¿Í¤Ê¤É¡¢Íë¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¡¢ÈòÆñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢´§¿å¤·¤¿¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î»Ñ¤¬¡£
Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç²È¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï°ì»þ¡¢7¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°3»þ50Ê¬¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¤Ç¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë295.5mm¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÈï³²¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÐÌÌ¤ÎÅÚº½¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·§ËÜ¡¦¹Ãº´Ä®¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÅÚº½Êø¤ì¸½¾ì¡£
11Æü¸áÁ°4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¼Ö¤ÇÈòÆñ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿Æ»Ò4¿Í¤¬ÅÚº½Êø¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤È»Ò¶¡2¿Í¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·§ËÜ¡¦ÈþÎ¤Ä®¤Ë¤Ï¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢½»Âð¤ËÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å4»þ30Ê¬¸½ºß¡¢µß½õ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃËÀ¤Î°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»ÔÆâ¤òÎ®¤ì¤ë°ìµé²ÏÀî¤ÎÎÐÀî¡£
¸á¸å0»þÈ¾²á¤®¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ´ß¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÀî¤Î¿å¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¿åÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈÅÍô¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÈÅÍô´í¸±¾ðÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë3Ï¢µÙ¡£
Âç±«¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¤ÎÍð¤ì¤Ç¡¢º®Íð¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬JRÇîÂ¿±Ø¤Ç¤¹¡£
¶å½£¿·´´Àþ¤äºßÍèÀþ¤Î°ìÉô¤¬¡¢11Æü»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò°ú¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢±Ø¹½Æâ¤¬¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¾²¤ËºÂ¤ê¹þ¤à¿Í¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¿©¤Ù¡¢ºÆ³«¤òÂÔ¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ý¤Ë¤Ï300¿Í°Ê¾å¤¬½çÈÖÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°7»þ²á¤®¤ËJRÇîÂ¿±Ø¤Ë¤¤¤¿Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¶å½£¤Ë»î¹ç¤Î±óÀ¬¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢10Æü¤Ëµ¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ö¤¤Î¤¦¤â¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ç¿·´´Àþ¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¼è¤êÄ¾¤¹¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢33¿Í¥Û¥Æ¥ë¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¤¤Î¤¦1ÆüÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢9Æü¤«¤éÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬6²óÈ¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Æü¤ÎËÌ¶å½£»Ô¤Ç¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤«¤éÂì¤Î¤è¤¦¤Ë±«¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©¤Ç¤â¡Ö¹âÎð¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Æü¤Î»³¸ý¡¦²¼´Ø»Ô¤Ç¤Ï¡¢Àî¤Î¤è¤¦¤Ë´§¿å¤·¤¿Æ»Ï©¤òÁö¤ë¼Ö¤¬Âç¤¤Ê¿å¤·¤Ö¤¤ò¤¢¤²¡¢¿å¤ÎÇÈ¤¬¼¡¡¹¤ÈÊâÆ»Â¦¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð³¹¤Ë¤âÃã¿§¤¤¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Èï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
10ÆüÌë¤ÎÂçÊ¬¡¦ÆüÅÄ»Ô¤â¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢»ë³¦¤¬Çò¤¯¤«¤¹¤à¤Û¤É¤Î·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¤Ï¡¢´ØÅì¤â¹Ó¤ì¤¿¶õÌÏÍÍ¤Ë¡£
¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡¢¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®¤Ç¤Ï¡¢É÷¤¬¶¯¤¤Ãæ¡¢¼Ö¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤¿¤áÊâ¤¤¤ÆÂçÍ°Ã«¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç½ÂÂÚ¤ÎÃæ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿È¢º¬´Ñ¸÷¤ÎÌÜ¶Ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÂçÍ°Ã«¡×¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤·¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¡¢ÂÎ¤¬É÷¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷µÒ¤Î»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡È¹õÍñ¡É¼þÊÕ¤Ï¡¢É÷¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢11ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤ÆÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
12Æü¤âÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤â»±¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¶õÌÏÍÍ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç±«¤Î3Ï¢µÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶å½£¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤â¥í¥Ó¡¼¤Ê¤É¤¬¿»¿å¤·¡¢11Æü¸á¸å1»þ¤«¤éÎ×»þµÙ´Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å3»þ²á¤®¤Ë¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï11ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é12Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¡¢Ä¹ºê¸©¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¸©¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£