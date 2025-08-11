好き＆行ってみたい「岩手県の道の駅」ランキング！ 2位「石神の丘」を抑えた1位は？【2025年調査】
週末ドライブや旅の途中で立ち寄りたくなる「道の駅」。
All About ニュース編集部は8月2〜3日、10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「岩手県の道の駅」ランキングを紹介します！
回答者からは「広大な芝生広場と、アート作品を展示するミュージアムを併設されており、ゆったり過ごせるのが魅力なため」（40代男性／宮城県）、「美術館まで楽しめるから」（30代女性／神奈川県）、「ブルーベリーソフトを食べたいからです」（30代女性／佐賀県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「地元の雫石牛、わさびフランクなど美味しいものを堪能できるから」（40代女性／神奈川県）、「温泉施設やハーブ園があり、ゆっくりと過ごせそうだからです」（30代女性／宮城県）、「清流『雫石川』が目の前で癒されるし、露天風呂と足湯があって、ドライブの疲れをほぐしてくれるから」（40代男性／静岡県）といった声がありました。
2位：石神の丘（岩手郡岩手町）／18票2位は「石神の丘（岩手郡岩手町）」でした。「道の駅 石神の丘」は、芸術と自然が融合したユニークな道の駅として注目を集めています。敷地内には彫刻公園が広がり、四季折々の風景とともにアート作品が楽しめる文化的な魅力が特徴。岩手県産の農産物を中心とした直売所やレストランもあり、観光客だけでなく地元住民にも親しまれるスポットです。五感を刺激する癒しの空間として、多くの人に愛されています。
1位：雫石あねっこ（岩手郡雫石町）／28票1位は「雫石あねっこ（岩手郡雫石町）」でした。盛岡市からのアクセスも良好な「道の駅 雫石あねっこ」は、温泉・直売所・食事処が充実した複合型施設で、旅の拠点として高い人気を誇ります。特に自慢の温泉施設は、ドライブ途中の疲れを癒す場所として好評で、地元食材を使った郷土料理も評判。雫石の豊かな自然を感じられるロケーションも魅力のひとつで、何度でも訪れたくなる安心感があります。
回答者のコメントを見ると「地元の雫石牛、わさびフランクなど美味しいものを堪能できるから」（40代女性／神奈川県）、「温泉施設やハーブ園があり、ゆっくりと過ごせそうだからです」（30代女性／宮城県）、「清流『雫石川』が目の前で癒されるし、露天風呂と足湯があって、ドライブの疲れをほぐしてくれるから」（40代男性／静岡県）といった声がありました。
