Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤À¤È»×¤¦¡Ö°¦ÃÎ¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö²¬ºê¹âÅù³Ø¹»¡×¡¢2ÇÜ°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
¹â¹»Áª¤Ó¤Ç¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éô³èÆ°¤ä³Ø¹»¹Ô»ö¤Ø¤Î»²²Ã¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³ØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Î»ÑÀª¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷148¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤À¤È»×¤¦°¦ÃÎ¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¸¤¤¤À¤±¤ÇÌµ¤¯¡¢Éô³è(¥¹¥Ý¡¼¥Ä)¤ä¡¢³Ø³°³èÆ°¤â³èÈ¯¤ÊÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤âÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö¿Ê³Ø¹»¤Ê¤Î¤ËÊ¸²½º×¤¬Ç®¤¤¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¸øÎ©¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤«¤Ä±¿Æ°Éô¤¬¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Éô³èÆ°¤âÀ¹¤ó¤ÇÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö°°µÖ¹â¹»¤Ï¸©Æâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î³ØÎÏ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤éÉô³èÆ°¤Ç¤âÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢³ØÎÏ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎ¾Î©¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ÅÄÃæ ´²Âç)
2°Ì¡§²¬ºê¹âÅù³Ø¹»¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¿28É¼2°Ì¤Ï¡Ö²¬ºê¹âÅù³Ø¹»¡×¤Ç¤·¤¿¡£²¬ºê¹âÅù³Ø¹»¤Ï¡¢³ØÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ²Ý³°³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤³Ø¹»¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§°°µÖ¹âÅù³Ø¹»¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¿64É¼1°Ì¤Ï¡Ö°°µÖ¹âÅù³Ø¹»¡×¤Ç¤·¤¿¡£°°µÖ¹âÅù³Ø¹»¤Ï¡¢Æñ´ØÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉô³èÆ°¼ÂÀÓ¤â¸Ø¤ê¡¢¼«Í³¤È¼çÂÎÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¹»É÷¤Î¤â¤È¡¢ÊÙ¶¯¤È²Ý³°³èÆ°¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¿Ê³Ø¹»¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
