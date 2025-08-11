肌美精から薬用美白化粧水の詰替用が新登場！毎日たっぷり美白ケア

ベストコスメ9冠を達成し、話題を集めている「肌美精 薬用シリーズ」。その中でも高評価を得ている「薬用美白化粧水」に、待望の詰替用が登場します。2025年9月12日（金）より全国発売スタート。美白と肌荒れ防止のWアプローチで透明感のある肌へ導く化粧水を、環境にもお財布にもやさしい形で毎日たっぷり使えます♡デイリーケアを見直したい方は、ぜひチェックして♪

Wの有効成分でシミを防ぐ！

「肌美精 薬用美白化粧水 詰替用」は、美白有効成分「高純度ビタミンC」と、肌荒れ防止成分「トラネキサム酸」をWで配合。

メラニンの生成を抑えながら、肌の炎症もケアし、シミ・そばかすを多角的に予防してくれます※。毎日の化粧水で、透明感のある健やかな肌を叶えたい人にぴったりの処方です。

ふっくらもっちり、うるおい肌へ

肌美精独自の「浸透アクアブースト処方」で、角質層までスーッと素早くうるおいを届けるのも特長。

保湿成分「うるおいMIX（ユズセラミド・コメヌカエキス・シャクヤクエキス）」と整肌成分「バランスMIX（ヨクイニンエキス・真珠エキス・大豆エキス・絹エキス）」が、肌の内側※からふっくらとした弾力を与えてくれます。

無香料・無着色・アルコール（エタノール）フリーで敏感肌さんにも◎

毎日たっぷり使える詰替用♡

「肌美精 薬用美白化粧水」は、LIPSや@cosmeなど数々のベストコスメを受賞し、注目度の高いアイテム。

そんな実力派アイテムに詰替用（150mL・価格オープン）が追加されることで、環境にも配慮しながらコスパよく使い続けられるように。

全国のドラッグストア・スーパーで手軽に購入できるのも嬉しいポイント。たっぷり使って、毎日のスキンケアに美白※習慣を♪

※多角的：シミの要因にもなる肌あれを防ぎ、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

※美白：メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

透明感あふれる肌は毎日のケアから

話題の「肌美精 薬用美白化粧水」に、環境にやさしい詰替用が新登場。Wの有効成分と美容成分で、肌の内側※から澄んだうるおいを届けてくれる頼れる1本です。

コスパもよく、無理なく続けられるのが嬉しい♡毎日のスキンケアで、シミ・そばかすのないクリアな肌を目指してみませんか？気になる方はぜひ、お近くの店舗や公式サイトをチェックしてみてくださいね。