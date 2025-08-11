「腹筋スゴイ…」仲里依紗、美ウエスト際立つモデルショット披露！ 「理想BODY」「かっこ良過ぎる」
俳優の仲里依紗さんは8月10日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立ったモデルショットを披露しました。
この投稿にファンからは、「里依紗ちゃんの腹筋カッチョイイ〜」「腹筋かっこ良過ぎる」「スタイル良過ぎ！おなかかっこいい！」「腹筋スゴイ…」「理想BODY」「かわい過ぎて無理」「紫色が似合う」「本当、最近どんどんモテ全開な気がする」「天才」「めっちゃおしゃれ」との声が寄せられました。
【写真】仲里依紗、美ウエスト際立つモデルショット披露！
「スタイル良過ぎ！」仲さんは、「CHARLES & KEITH × PH5 のコラボコレクション フェミニンだけどちょっと強さもあって、夏がさらに楽しくなっちゃうスタイル」とつづり、6枚の写真を投稿。紫色のショート丈トップスと膝上丈のジーンズを合わせたモデルショットを披露しました。トップスからは割れた腹筋が見え、圧巻のスタイルが際立ったコーディネートです。
「美し過ぎない⁉」仲さんは7月28日の投稿で、「Tiffany&Co.のアイウエア」とつづり、サングラス姿のモデルショットを披露しました。コメント欄では、「メガネかわいい！」「横顔が芸術点高い」「美し過ぎない⁉」など、絶賛の声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)