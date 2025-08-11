¡Ö59ºÐ¤Ã¤Æ¥Þ¥¸⁈¡×µ×¡¹¥Æ¥ì¥ÓÅÐ¾ì¤ÇÏÃÂê¡¢°ìÀ¤É÷óÓ¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥ÈºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶ÃØ³ ¡ª¶ÚÆù¥à¥¥à¥°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼ÈäÏª¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤À¡×
¹äÏÓÌÔ¼Ô¤òÇË¤ê½éÂå²¦¼Ô¤Ë
¡¡¤«¤Ä¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄSP¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ª¥í¥´¥ó(59)¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ç¶ÚÆùÎ´¡¹¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿·´ë²è¡ÖÏÓÁêËÐ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÓÎÏ¼«Ëý¤ÎÌÔ¼Ô7¿Í¤ÈÂÐ·è¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢½À½ÑÀ¤³¦Âç²ñÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥ê¥Ã¥È¥Á¥å¥¦¡×Ê¡ÅçÁ±À®¤ò°ìµ¤¤Ë¹¶¤á¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÆùÂÎ¤¬30Âå¡×¡Ö59ºÐ¤Ã¤Æ¥Þ¥¸⁈¡×¡ÖÉã¿Æ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¡×¡Ö¤ªµ¢¤ê¡×¡ÖÍÃÊ¼¡Ä¡×¡Ö¤Ä¤¨¤¨¡Á¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤ÆÁð¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤À¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ó¡¼¤Ï2000Ç¯Âå¤ËÊÒ¸À¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç¥Ü¥±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¡£