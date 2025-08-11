研ナオコ、愛娘のバースデーを祝福 幸せ家族ショットに反響「母の顔」「優しいお母さん」
歌手でタレントの研ナオコが11日にインスタグラムを更新。娘で歌手の野口ひとみの誕生日をお祝いする姿を写真で披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】研ナオコ、愛娘との2ショット
研が「8月8日は娘の誕生日 久々に家族が集まりみんなでお祝いしました」と投稿したのは家族とのプライベートショット。写真には研が食事する様子やバースデーケーキを持つ娘を笑顔で見つめる姿、夫も交えた3ショットなどが収められている。
幸せあふれる家族の姿に、ファンからは「ご家族でお祝い 素敵です」「母の顔」「優しいお母さん」などの声が集まっている。
◼︎研ナオコ（けん なおこ）
1953年7月7日生まれ、静岡県出身。1971年、シングル『大都会のやさぐれ女』で歌手デビュー。1976年リリースの『あばよ』で自身初のオリコンシングルチャート週間1位を獲得し、第18回日本レコード大賞で歌唱賞を受賞する。1978年には『かもめはかもめ』が大ヒットを記録した。また歌手活動と並行して女優、タレントとしても活躍。今年5月には中尾有伽とダブル主演を務めた『うぉっしゅ』が劇場公開された。プライベートでは、芸能事務所「株式会社ケンズファミリー」の代表を務める野口典夫さんと1987年に結婚した。
引用：「研ナオコ」インスタグラム（＠ken.naoko）
