Íü²Ö¡¡ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ç¼ºÇÔ¡Ö´é¤¬¥Ç¥«¤¤¡Ä´é¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡Ä¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×ÀèÀ¸¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍü²Ö¡Ê52¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤ò¹¹¿·¡£ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿ÏÃ¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÚÈþÍÆ°åÎÅ¡Û¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Íü²Ö¡£¡ÖºÇ¶á¤Î»ä¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ãÏÂ´¶¤Ë´û¤Ë¤ªµ¤¤Å¤¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤Ë¾Ç¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡¢ÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¡£60ºÐ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ë·ò¹¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤±¤É¡¢Ã±½ã¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤¬´ñÎï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ã¤Æ¡×¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢¤äÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÍÆÃí¼Í¡Ö¥ê¥¸¥å¥é¥ó¡×¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÄË¤ß¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¤ÈÊ¹¤¡¢Ëã¿ì¤ò¤·¤Æ»Ü½Ñ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤³¤á¤«¤ß¤ÈËË¤Ë¤Ï¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦»Ü½Ñ¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡´é¤ò¥¯¥·¥ã¥Ã¤È¤·¤Æ¾Ð¤¦Íü²Ö¤Ï¡¢¡Ê¤ß¤±¤ó¤Ê¤É¤Î¡Ë¾Ð¤¤¥¸¥ï¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È»öÁ°¤ËÀèÀ¸¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»ä¤Î¥·¥ï¥·¥ï¤Ë¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Í¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¥·¥ï¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¶ÚÆù¤òÆ°¤¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤â¼«¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö´é¤¬¥Ç¥«¤¤¡Ä´é¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡Ä¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂç¤¤¯¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤òÈ´¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤¬Î®¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë»ä¤Î¿È¤â¿´¤âËÜÅö¤ËÂç¤²¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¡¢¿È¤â¿´¤â·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£