¡¡º£Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¤Ç£Î£È£Ë¤òÂà¶É¤·¡¢¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢Ëå¤Î´é½Ð¤·¤Î»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï£±£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËå¤È¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç½é¤á¤Æ±£¤·¥Ï¡¼¥È¤Ê¤·¤Ç¡¡»÷¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¤·¡¢Ëå¤Î´é¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¡ÖËå¤µ¤ó¤È°ÂÆà¤Á¤ã¤óËÜÅöÈþ¤·¤¤¡×¡ÖËå¤µ¤ó¤â¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¿Í²á¤®¤ë¡×¡ÖÆó¿Í¶¦¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»ÐËå¡¡»÷¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£