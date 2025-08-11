「本当にひどい判定だ」元広島助っ人が日本代表FWの“ゴール無効”を痛烈批判！ループシュートには驚嘆「なんというフィニッシュだ」
どんなシーズンでも、出だしは重要だ。巻き返しを図るなか、新しい環境に挑んだとあれば、なおさらだろう。それだけに、ゴールという結果につながらなかったのは痛手だ。
この夏、リーグ・アンのレンヌからチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに移籍した古橋亨梧は、８月８日に行われたイプスウィッチとの開幕戦で先発出場した。77分に交代し、ベンチに下がっている。
１月にセルティックからレンヌに移籍した日本代表FWが、フランスの地で苦しんだのは周知のとおりだ。出場機会に恵まれず、得点をあげられないままシーズン閉幕を迎えた。その後、セルティック時代のチームメートである岩田智輝が所属するバーミンガムに再移籍。今季はリベンジを目指す。
それだけに、開幕戦でのスタメン出場に気合十分だったはずだ。そしてわずか７分で古橋は結果を出したかに思われた。浮き球を相手選手と競り合い、ループシュートを放つと、ボールはゴールマウスにおさまる。だが、主審はファウルがあったと判定し、得点を認めなかった。
かつてサンフレッチェ広島でもプレーしたドナルド・グッドマンは、コメンテーターを務める英衛星放送『Sky Sports』で、判定に驚きを表した。
セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、グッドマンは「なんというフィニッシュだ。彼はGKがどこにいるかを認識できる」と古橋を称賛。「主審は本当にソフトなファウルをいくつか認めていたが、これもそうなのか？」と、主審のジャッジに疑問を投げかけている。
「（リプレーの映像を見て）ワオ。バーミンガムは不当に感じるだろう。逆のペナルティーエリア内であれがあったらPKにするか？ 100％ノーだ。本当にひどい判定だ。大きな痛手だよ」
チームはその後、先制点をあげたが、終了間際にPKで追いつかれ、白星発進を逃した。古橋にとっても、バーミンガムにとっても、消化不良な船出と言えるだろう。ただ、勝負はここからだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】幻のループ弾！批判が殺到した古橋のゴール取り消しシーン
