¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤¬£³²ó¤ËÆâ»³ÁÔ¿¿³°Ìî¼ê¤ÈÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤ÎÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò£´ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡Ìµ»à°ìÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿£³ÈÖ¡¦Æâ»³¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÊ¿ÎÉ¤Î¹â¤á¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Çº¸ÍãÀÊ¤Ø£·¹æ£²¥é¥ó¡£½é²ó¤ÎÀèÀ©ÂÇ¤ËÂ³¤¡¢°ìºòÇ¯¤Î£¶ËÜ¤ò¾å²ó¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¹¹¿·¤Î°ìÈ¯¤Ë¡ÖÀèÀ©¤·¤ÆÀè¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯£´ÈÖ¡¦Â¼¾å¤â£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤È¤é¤¨¤Æ±¦ÍãÀÊ¤Ø£´¹æ¥½¥í¡££³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë°ÊÍè¡¢£·»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ë¡Ö¤É¤µ¤¯¤µ¤ËÊ¶¤ì¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£