◆フィギュアスケート サマーカップ 第３日（１１日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）

ジュニア女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の島田麻央（木下グループ）が１５１・４７点をマークし、合計２１９・２８点で優勝した。今季初戦ながら圧巻の滑りを披露。世界ジュニア選手権３連覇の強さを見せた。「このような演技ができるとは思っていなかった。うれしさとビックリが大きい」と笑みを浮かべた。

「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが作詞作曲した「ミラクル」を使用。冒頭で４回転トウループを決めると、続くトリプルアクセル（３回転半）を難なく着氷。その後も持ち味の早いスピンなどで観客を魅了した。大会前には村元哉中さん、高橋大輔さんからブラッシュアップを受けた。「前のプログラムからは全然変わっている。コレオシークエンスの長いスパイラルが入っているのでお気に入り。すごくいいプログラムだが、まだまだ滑りこなせていないので、小手からもっと滑り込んでいきたい」と話した。

年齢制限により来年２月のミラノ五輪の出場資格はない。３０年冬季五輪に向けた１年目と位置づける今季初戦で会心の演技を披露したが、女王に慢心はない。「この調子を崩さず最後までいくことが目標。フリーは良かったが、ＳＰはまだまだなところが多いので、ジュニアグランプリシリーズが始まるまでに修正していけたら」。さらに強くなった１６歳が再び世界の舞台での活躍を誓った。