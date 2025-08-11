◆プロボクシング▽ウエルター級（６６・６キロ以下）８回戦 柴田尊文（判定３―０）平安山太樹（１１日・エディオンアリーナ大阪第２競技場）

日本ウエルター級６位、ＷＢＯアジアパシフィック同級１３位の柴田尊文（２６）＝グリーンツダ＝が、昨年１２月の試合で引き分けている平安山太樹（へんざん・たいき、３７）＝オキナワ＝と再戦し、判定３―０で勝利した。プロ通算成績は柴田が９勝（６ＫＯ）２敗１分け、平安山が７勝（５ＫＯ）６敗１分け。

柴田が所属ジム興行でメインイベンターの意地を見せた。昨冬の前試合で引き分けている平安山との決戦。序盤から打ち合い、相手のカウンターパンチを食らっても、ひるむことなく前に出た。２戦ぶりのＫＯ勝利は逃したが、判定３―０。試合後の控え室では「勝てて良かった。判定を聞くまでは祈っていました」と安どした。「ガードしながら前に出るだけじゃなく、バックステップを入れたりして、緩急つけられた」と手応えを口にする一方、「打ち終わりを狙われた」と反省も忘れなかった。

次戦も１２月のグリーンツダジム興行に出場予定。陣営の本石昌也会長は「来年は、タイトルに挑ませたい」と日本または地域王座を狙う。故郷・熊本、拓大でのアマ経験を経て、大阪の名門ジムに入った柴田が、ベルト奪取に突き進む。