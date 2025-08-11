モットーは「人生現役」です。8月11日に静岡県焼津市で開かれたチアダンスの発表会に最高年齢72歳のシニアチームが登場し、会場を沸かせました。

【写真を見る】「みんなで集中して打ち込めたので良かった」最年長72歳のシニアチアダンスチームが大舞台でパフォーマンス モットーは「人生現役」=静岡

8月11日に焼津文化会館で開かれたのはベルテックス静岡が主催するチアダンスの発表会です。参加したのは、子どもから大人まで総勢333人。それぞれのチームが練習した成果を存分に発揮し、元気いっぱいのパフォーマンスを披露しました。

初めての大舞台を前に気合を入れる大人たちがいました。平均年齢は60歳。2020年に結成されたシニアチアダンスチーム「S-Venus」です。メンバー最年長は72歳の中村慶子さんです。

＜中村慶子さん(72)＞

「うれしいのがいっぱいで、いつもの練習をみんなでひとつになって、おもいっきり飛び跳ねて笑顔で踊れたら最高です。いつもの踊りを大きく踊ることです。笑顔で頑張りましょう」

「ゴー、エスビーナス！」

年齢を感じさせないS-Venusのパフォーマンスに会場は大盛り上がり。チーム一丸となってやり切りました。

＜S-Venus 小林千加世さん＞

「ステージは初めてだったんですけど、皆さんが盛り上げてくれて楽しかったです」

＜中村さん＞

「おもいっきり、最後の最後までみんなで練習してそれ以上にできたのでうれしいです。ひとつにみんなで集中して打ち込めたので良かったです」

S-Venusが大切にしているのは「年齢を重ねても、人生を楽しむ」こと。彼女たちの挑戦は始まったばかりです。