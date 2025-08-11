¡Ö¥Þ¥Êー¤ò¼é¤é¤Ê¤¤Êý¤ÎÅÐ»³¤Î·ï¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¸©Â¦¤Î»³³«¤¤«¤é1¤«·î...»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÅÐ»³µ¬À©¤ËÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤· ¸Þ¹çÌÜ¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤Ï¸º¾¯
8·î11Æü¤Ï»³¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£ÉÙ»Î»³¤ÎÀÅ²¬¸©Â¦¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î²Æ»³¥·ー¥º¥ó¤«¤éÅÐ»³µ¬À©¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³³«¤¤«¤é1¤«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢ÅÐ»³µÒ¤Ïµ¬À©¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»³¤ÎÆü ÉÙ»ÎÅÐ»³¤ÎÍÍ»Ò
¡ãÅÐ»³µÒ¡ä¡ÖÄº¾å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤¾¡×
¤³¤Î²ÆµÙ¤ß¡¢ÉÙ»ÎµÜ¸ý¸Þ¹çÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÐ»³µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¡¢ÀÅ²¬¸©Â¦¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÅÐ»³µ¬À©¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¢§ÉÙ»Î»³¤Î¥ëー¥ë¤Ê¤É¤Î»öÁ°³Ø½¬¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¡¢¢§1¿Í4000±ß¤ÎÆþ»³ÎÁÇ¼ÉÕ¡¢¢§¸á¸å2»þ¤«¤éÍâÄ«¸áÁ°3»þ¤Þ¤Ç¤ÎÆþ»³¤Ë¤Ï»³¾®²°¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¤¬É¬Í×¡¢¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¿Æ»Ò3¿Í¤¬Æþ»³¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÊì¿Æ¡ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤«¡£¤É¤ì¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤ò¸«¤»¤Æ¡×
¡ãÂ©»Ò¡ä¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡ãÉã¿Æ¡ä¡ÖÏÓ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÉÕ¤±¤ë¤ó¤À¡×
½é¤á¤Æ¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãÊì¿Æ¡äQ.ÅÐÏ¿¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡© ¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ãÂ©»Ò¡ä¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
2025Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÅÐ»³µ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÐ»³µÒ¤Ï¡£
¡ãÅÐ»³µÒ¡ä¡Ö¤É¤ó¤É¤óµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÇËÍ¤Ï»¿À®¤Ç¤¹¡× Q.Æþ»³ÎÁ4000±ß¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤« ¡Ö°Â¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£USJ¤È¤«¥Ç¥£¥º¥Ëー¤È¤«¤â¤Ã¤È¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆóÆü´Ö¤â¤¤¤ì¤Æ4000±ß¤Ê¤é°Â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ãÅÐ»³µÒ¡äQ.ÅÐ»³µ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡ÖÃÆ´ÝÅÐ»³¤È¤«·ÚÁõ¤Î¿Í¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡× Q.Æþ»³ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Æþ»³ÎÁ4000±ß¤Ï³Î¤«¤Ë¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç°ÂÁ´¤¬³ð¤Ã¤Æ»³¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¶â¤ÇÀ°È÷¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡×
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î7Æü¸½ºß¡¢¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤ÆÆþ»³¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤Ï5Ëü3923¿Í¤Ç¡¢Âç¤¤Êº®Íð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¸©ÉÙ»Î»³À¤³¦°ä»º²Ý ÃÓ¥öÃ«Ã£ÌéÈÉÄ¹¡ä¡Ö¤É¤ì¤À¤±º®»¨¤¹¤ë¤«¤È¤«¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¹þ¤á¤Ê¤¤Ãæ¤Ç»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢³µ¤Í1¤«·î¤¿¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤ÇÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¥Þ¥Êー¤ò¼é¤é¤Ê¤¤Êý¤ÎÅÐ»³¤Î·ï¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢ÅÐ»³µ¬À©¤Ë¤è¤ê¤³¤ó¤Ê¸½¾Ý¤¬¡£¸á¸å2»þ¤«¤é¤Ï»³¾®²°¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¤ò¤·¤¿¿Í¤À¤±¤·¤«Æþ»³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸Þ¹çÌÜ¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅìÉÙ»Î»³Áñ ÊÆ»³ÀéÀ²¤µ¤ó¡ä¡ÖÃÆ´ÝÅÐ»³¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢³Î¤«¤Ë¤Í¡£¤¿¤ÀÃÆ´ÝÅÐ»³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ãÁ³¤¿¤ë¤´Íè¸÷¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤Î²ê¤â¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡£100%¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²þÁ±¤¹¤ë¤Ù¤¤Ï¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤·¡×
½é¤á¤Æ¤ÎÅÐ»³µ¬À©¤Ç·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¤ÎÉÙ»Î»³¡£¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÌÜÎ©¤Ã¤¿º®Íð¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Êー¤ÎÅ°Äì¤Ê¤Éº£¸å¤â²ÝÂê¤Î¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
