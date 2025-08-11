Âç¥Þ¥¼¥é¥ó±À¤ÎÀ±·ÁÀ®ÎÎ°è¡ÖN79¡× ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö¤È¥Á¥ã¥ó¥É¥é¤¬ÀÖ³°Àþ¤ÈXÀþ¤Ç´ÑÂ¬
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¼ã¤¤À±¤ò°é¤à¹Âç¤ÊÀ±·ÁÀ®ÎÎ°è¡¢Ìó16Ëü¸÷Ç¯Àè¤Î¡ÖN79¡×¡£
Å·¤ÎÀî¶ä²Ï¤Î±ÒÀ±¶ä²Ï¡ÊÈ¼¶ä²Ï¡Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂç¥Þ¥¼¥é¥ó±À¡ÊÂç¥Þ¥¼¥é¥ó¶ä²Ï¡Ë¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊJWST¡Ë¡×¤ÎÀÖ³°Àþ¥Ç¡¼¥¿¤È¡¢XÀþ±§ÃèË¾±ó¶À¡Ö¥Á¥ã¥ó¥É¥é¡ÊChandra¡Ë¡×¤ÎXÀþ¥Ç¡¼¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À±·ÁÀ®ÎÎ°è¤Ë¤Ï¡¢À±¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¥¬¥¹¤ä¿Ð¡Ê¥À¥¹¥È¡Ë¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤Ï¿Ð¤Ë¼×¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤ÀÖ³°Àþ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÎ°è¤ÎÆâÉô¤ÎÍÍ»Ò¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢XÀþ¤òÂª¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥É¥é¤Ï¡¢¼ã¤¤À±¡¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¹â²¹¥¬¥¹¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÀ¤é¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¿ô½½²¯Ç¯Á°¤ÎÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¹±À±¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²èÁü¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥É¥é¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥óÅ·ÂÎÊªÍý´ÑÂ¬½ê¤ÎCXC¡á¥Á¥ã¥ó¥É¥éXÀþ¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é2025Ç¯7·î23ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢²èÁü¡¦±ÇÁü
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
