¡ÚÃæ·Ñ¡Û3Ï¢µÙ¤Î°ÜÆ°¤òÄ¾·â¡¡¸á¸å5»þ¤¹¤®¤ÎÇîÂ¿±Ø¤«¤éºÇ¿·¾ðÊó¡¡
Âç±«¤Ï3Ï¢µÙ¤Î°ÜÆ°¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£º®Íð¤¬Â³¤¯Ê¡²¬»Ô¤ÎJRÇîÂ¿±Ø¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¡£
¢£ÃæÂ¼°ÂÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
JRÇîÂ¿±Ø¤Ç¤¹¡£º£¤â¤Þ¤À¡¢¥¥ã¥êー¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÂç¤¤¤²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢±Ø¹½Æâ¤Ïº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ºßÍèÀþ¤Î²þ»¥Á°¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ³«¤¤¤¿¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤¬ºÆ¤ÓÊÄ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÊÄ¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Îó¼Ö¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢¾èµÒ¤¬¥Ûー¥à¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºßÍèÀþ¤Ï¡¢ÇîÂ¿¤«¤éÄ»À´ÊýÌÌ¤Ç±¿Å¾ºÆ³«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤¿¤¿¤áºÆ¤Ó¸«¹ç¤ï¤»¡¢ºÆ³«¤Î¥á¥É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÇîÂ¿ーÌç»Ê¹Á¤Ï½ªÆü±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¡¢Ä¹ºêÊýÌÌ¤ÎÎó¼Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é±Ø¤ËÍè¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀÆü¤«¤é»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£