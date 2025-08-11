高岡市の出町市長は、市長自らの給料を4割カットする条例の改正案を、来月開会する市議会に提出する方針であることが分かりました。



スタジオには梅本記者です。



梅本さん、出町市長は、選挙を通して訴えてきた給料4割カットに早速着手するということですが、具体的にはどれだけの減額になるのでしょうか。



高岡市長の月額給料は100万円ですので、4割カットすると60万円になります。

給料の削減について出町市長は、能登半島地震からの一日も早い復旧と復興のためとしています。





出町市長「震災復興の現場の話をきくと、私自身は、なかなかですね、満額もらうことに対して、やはり、こう、もらえないなあと、日々痛感しております。私自身、ある程度、そこのめどがある程度自分なりに立ったと思うまでは、そういうスタンスで貫きたいと思っているんですが、私でできることは少ないかもしれませんが、こうしたことをやり続ける、やり続けることがこう、皆さんの、今後の、高岡をチェンジしていく、そんなきっかけになればいいなあと、私は思っています」復旧・復興のめどがつくまでという期限付きで検討されているんですね。はい、ただ復旧・復興は遅れており、いつになるのか、また何をもって「めど」とするのかはあいまいです。月額60万円という給料は、県内の他の市町村長と比べるとどんな水準なのでしょうか。そもそも金額は、人口規模や面積をひとつの目安に決めている市町村が多いです。昨今でしたら、物価高などの社会情勢を加味しているところもあります。こちらは、県内各市町村長の月額の給料ですね。はい、最も多いのは・富山市長で107万5000円、次いで・高岡市長の100万円となっています。射水市長は92万6000円で県東部の黒部市・魚津市・滑川市3市が90万円台前半。県西部の南砺市・砺波市・小矢部市・氷見市、そして4つの町が80万円台となっています。舟橋村は65万円と最も低くなっています。これが高岡市長の給料を4割カットした場合、60万円となるので、舟橋村長よりも5万円少なく、県内の市町村長の中で最も少ない金額になりますね。はい、高岡市長の給料が60万円になった場合で棒グラフにしてみます。高岡市長が最も少なくなります。高岡市民は16万人余りいるので、舟橋村の人口に比べ50倍の開きがありますが、それでも高岡市長の給料のほうが安くなるということです。高岡市長の給料の減額は、これまでもありました。財政難に伴う財政健全化緊急プログラムにより2018年度から当時の高橋元市長が退任するまで3年余り、4割カットしていました。このときは副市長や職員の給料も削減となりました。出町市長「この報酬削減については、あくまで私だけでございます。私だけ、ほかの方にはいっさい求めません。ある程度の報酬というのは、やっぱり、仕事をする上で大変なやる気につながることだと思っておりますので」つまり、市長の給料だけが減額となるので、副市長の給料と逆転が生じます。今後、給料を減額する条例改正案が提出された場合、議会の議決が必要になりますが、議会はどう対応するのでしょうか。市議会の最大会派「同志会」の水口清志会長は、災害対応など不眠不休の業務も想定される中、給料は、激務を成し遂げる原動力のようなもので、安易な削減には疑問があると指摘しています。同志会 水口清志市議「提案される真意を、まだ、まったくお聞きしていないので、必ずしも、これがいいとか悪いとか、そういう判断は、まだできる状態ではないんですが、（給料を）上げるも下げるも、自分勝手に人気取りの意味を込めて、やるのとは、また違うとは思っています。市長さんの説明をしっかりきいて、責任を持った判断をしていきたいなと思います」6月の高岡市長選では、市議会議員のほとんどが敗れた現職を支援していました。劇的な初当選を果たした出町さんが市長に就任して1か月。今度は、市長の政策の実現をめぐって、対立軸にある議会側がどう対応するかに焦点が移ります。10月に市議会議員選挙を控えており、議員の言動に関心が集まっています。出町市長が初めて臨む高岡市議会9月定例会は、来月1日に開会します。ここまで、梅本記者でした。