¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤è¤ê¸ú²Ì¥¢¥ê¡ªÃËÀ¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡ÖËâË¡¤Î¥»¥ê¥Õ¡×
ÃËÀ¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡Ö¹¥¤¡×¤ä¡ÖÂç¹¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤°¦¾ðÉ½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¡È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤Ò¤È¸À¡É¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤¢¤¶¤È¤µ¤Ê¤·¡¢Õ»¤Ó¤Ê¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃËÀ¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡ÖËâË¡¤Î¥»¥ê¥Õ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡×
ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È°Â¿´´¶¡É¤Ï¡¢ËÜÌ¿¤Ëµá¤á¤ëºÇÂç¤ÎÍ×ÁÇ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½÷À¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤òÆÀ¤Þ¤¹¡£Í×¤Ï¡¢¤¿¤À°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤òÈà¤ÎÁ°¤Ç¹ÎÄê¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÍè¤¿¤¤¤Í¡×
³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥È¤Îµ¢¤êºÝ¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÍè¤¿¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÌ¤Íè¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¡É¤ËÃËÀ¤ÏÆÃÊÌ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤Ë¡È¼¡¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î¼¡¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎÅ¹¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤¤½¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¥Ç¡¼¥È¤òÁ°¤ËÃËÀ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÀäÂç¤Ç¤¹¡£¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤«¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤¢¤Ê¤¿¤òÆÃÊÌ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ç°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Õ»¤Ó¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢½Å¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¿´¤Ë»Ä¤ë¥»¥ê¥Õ¤ò¾å¼ê¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤¬¤Ã¤Á¤êÄÏ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹û¤ì¤ë¡£ÃËÀ¤¬¡ÖÈà½÷¤Ë¤µ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤³¤È¡×£´¤Ä