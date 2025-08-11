１１月に行われる聴覚障害者の国際スポーツ大会、デフリンピック東京大会に出場するゴルフの男女代表が１０日、決まった。

長野県佐久市で行われた選考会を経て、男子の袖山哲朗、女子の中島梨栄の２人が新たに代表入りし、すでに内定していた男子の前島博之、渕暢之、女子の辻結名と合わせて男子３、女子２の計５選手が日本代表として大会に臨むことになった。日本デフゴルフ協会によると、ゴルフは２０１７年のトルコ・サムソン大会でデフリンピックの正式競技となり、日本の出場は今回が初めて。

陸上でこれまで３度デフリンピックに出場した経験のある前島は「陸上ではメダルを取れなかった。ゴルフでメダルを取ることが一番の目標」と意気込みを見せた。中島はデフフットサルの女子日本代表としても長く活躍し、ゴルフは始めて５年ほど。「ゴルフ歴は浅いけれど練習量では誰にも負けない。良い結果を残せるよう努力したい」と力を込めた。

渕は「４９歳でチーム最年長。『中年の星』としてメダル獲得に向けて頑張りたい」、袖山は「小学５年生でデフゴルフを始めた。本番では頑張って結果を出したい」とそれぞれ決意を示した。

デフリンピックは男女の個人戦と混合団体戦が「若洲ゴルフリンクス」（東京都江東区）で行われる。