µÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ö³¤³°¤ÇÄÌÍÑ¤·¤½¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥ó¥Ó¡¡ÊÆ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¡¿¿²Æ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¡¼¥È¥Í¥¿£¶£°Ï¢È¯¡ªÂçÉü³è£Ó£Ð¡×¤¬£±£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡µÈ²¬¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï¤Î¸¤¤ÎÈï¤êÊª¤ò»È¤Ã¤¿¥Í¥¿¡Ö¸¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹°ú¤¡×¤Ë¥É¥Ï¥Þ¤ê¡£¡Ö³¤³°¤ÇÄÌÍÑ¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï¤¬¡¢ÊÆ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥¶¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Ö¤ê¤òÈäÏª¡£¡Ö¸¤¤Î´é¤Î»Ä¤·Êý¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥×¥í¤Ç¤·¤¿¡×¤È»¾¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£