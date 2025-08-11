Âè72²ó¤è¤µ¤³¤¤º×¤êËÜº×2ÆüÌÜ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¡ªÍÙ¤ê»Ò¤ÎÇ®µ¤ºÇ¹âÄ¬¡Ú¹âÃÎ¡Û
2025Ç¯¤Ë±éÉñ¾ì¤«¤é¶¥±é¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹âÃÎ±ØÁ°¶¥±é¾ì¡×¤«¤é¡¢°æ¾åÂö¸Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
º£ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤óÆü¹â Supported by °ò²°¶â¼¡Ïº¡×¤Ç¤¹¡£110¿Í¤ÎÍÙ¤ê»Ò¤Î¤¦¤Á¡¢3Ê¬¤Î2¤¬Æü¹âÂ¼½Ð¿È¤Î³§¤µ¤ó¡£±«¤ò½³»¶¤é¤¹¤è¤¦¤Ê±éÉñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥Õ¤âÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÃÎ±ØÁ°¤Ï¶¥±é¾ì¤È¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¥Áー¥à¤¬¤³¤Á¤é¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¡¢¥¹¥Æー¥¸¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±«¤¬¤º¤Ã¤È¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
8·î10Æü(Æü)¤Ï1Æü¤Ç81¥Áー¥à¤¬ÍÙ¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£
8·î11Æü(·î)¤Ï¸á¸å9»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡£¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ÏÁíÍÙ¤ê¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£