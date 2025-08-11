ややドル買い優勢、ユーロドル一時１．１６３９レベル＝ロンドン為替
ややドル買い優勢、ユーロドル一時１．１６３９レベル＝ロンドン為替
ロンドン午前、ややドル買いが優勢になっている。ユーロドルは一時1.1639レベルと本日の安値を広げている。ただ、値幅は限定的で、先週末ＮＹ終値水準の1.1641レベルに戻している。アジア午後には1.1676レベルまで本日の高値を伸ばす場面があった。
ポンドドルも1.3477レベルを高値に、足元では1.3450付近に小反落している。ドル円は147.70付近へと反発している。アジア朝方につけた高値147.79レベルにほぼ戻している。ドル指数は98.305と本日の高値を小幅に更新。
米１０年債利回りは４．２６％台と４．２５５％付近からは下げ一服となっている。
特段のドル買い材料は見当たらず、明日の米消費者物価指数発表を控えて、ドル相場は方向感に欠ける取引となっている。
USD/JPY 147.72 EUR/USD 1.1643 GBP/USD 1.3451
