¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¹õÉôÀî¸»Î®¤ÎÎÃ¤ä¤«¤ÊÀ¶Î®¤Ç¤¹¡£

ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹±ü¹õÉô¤«¤éÎ®¤ì¤ëÀÖÌÚÂô¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤«¤é¡ÖÅ·¾å¤Î³Ú±à¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÅÐ»³¼ÔÆ´¤ì¤ÎÈë¶­¤Ç¤¹¡£

º£·î4Æü¡¢¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÀÖÌÚÂô¡£

ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÉÙ»³¤È´ôÉì¤Î¸©¶­¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀÖÌÚ³Ù¡ÊÉ¸¹â2622m¡Ë¤«¤éÎ®¤ì½Ð¤ë ¹õÉô¸»Î®°è¤Î»ÙÎ®¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£

ÂôÅÐ¤ê¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤³¤Î¡¢ÀÖ¤¤¤Ä¤ê¶¶¤¬ÌÜ°õ¤ÎÌô»ÕÂô¾®²°¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£

º£¤«¤é8Ç¯Á°¤Î²Æ¡¢KNB¼èºàÈÉ¤È¤·¤Æ»ä¤â½é¤á¤Æ¤³¤³¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÉðÆ»¥­¥ã¥¹¥¿ー
¡Ö¥¤¥ï¥Ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×

¥¤¥ï¥Ê¤¬±Ë¤°¹õÉôÀî¤ÎÀ¶Î®¤ò¾åÎ®¤Ø¤È1»þ´Ö¡£ËÜÎ®¤ÈÂô¤ÎÎ®¤ì¤¬¤Ç¤¢¤¦¡ÖÀÖÌÚÂô½Ð¹ç¡×¤ËÅþÃå¡£

¤¤¤è¤¤¤èÂôÅÐ¤ê¤¬¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£

¤ª¤è¤½2¥­¥íÂ³¤¯Âô¤Ë¤Ï¡¢°ìËç´ä¤Î¾å¤ò¿å¤¬³ê¤ë¤è¤¦¤ËÎ®¤ìÍî¤Á¤ë³êÂì¤äÂç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂì¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ì¿¹Ë¤ò¼ê¤ËÂô¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤ËµÕ¤é¤Ã¤ÆÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡£Å·Á³¤Î¥·¥ã¥ïー¤òÍá¤Ó¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥êー¥ó¤Ëµ±¤¯Âì¤Ä¤Ü¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤ÎÂôÅÐ¤ê¤ÏËÁ¸±¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¤Þ¤¹¡£

¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤¬Íîº¹¤ª¤è¤½35¥áー¥È¥ë¤ÎÂçÂì¤Ç¤¹¡£

Çò¤¤¤·¤Ö¤­¤ò¤¢¤²¤Æ¹ë²÷¤ËÍî¤Á¤ë»Ñ¤ò²£ÌÜ¤Ë³³¤òÅÐ¤Ã¤Æ±ª²ó¤·¤Þ¤¹¡£

¤ä¤¬¤Æ¡¢Âô¤ÎÎ®¤ì¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¸«¤¿¤Î¤ÏÎÇÀþ¶á¤¯¤Ë»Ä¤ëÀã·Ì¤Ç¤·¤¿¡£

ÉðÆ»¥­¥ã¥¹¥¿ー
¡Ö¤¢¤ì¤¬ÀÖÌÚÂô¤Î¡×
¾®ÎÓ¥¬¥¤¥É
¡ÖºÇ½é¤Î°ìÅ©¤Ç¤¹¤Í¡×

º£·î4Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿»þ¤Î¿åÎÌ¤Ï±«¤¬¾¯¤Ê¤¤¤»¤¤¤«ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤á¤Ç¤·¤¿¡£

¤¿¤À¡¢¤³¤³¿ôÆü¤Î±«¤Ç¿åÎÌ¤¬µÞ·ã¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½¼Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

Å·¾å¤Î³Ú±à¡¢ÀÖÌÚÂô¤ÏÎ©»³¤ÎÆø¤ï¤¤¤È¤Ï¤Þ¤¿°ìÌ£°ã¤Ã¤¿ÀÅ¤«¤ÇÍºÂç¤Ê¤Þ¤µ¤ËÈë¶­¤Î²Æ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£