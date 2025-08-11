¡ÖÀïÁè¤Ï¥À¥á¤À¤È¡¢¤¼¤Ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×Àï¸å£¸£°Ç¯¡¡ÉÙ»³Âç¶õ½±¤ò¿Æ»Ò£³Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ì¤ê·Ñ¤°
º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¡£º£·î15Æü¤Ë¤Ï½ªÀï¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³Âç¶õ½±¤ò¿Æ»Ò3Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤°90ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¤¤ç¤¦³«¤«¤ì¤¿¹Ö±é²ñ¤Ç¡¢ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³»Ôºß½»¤ÇÉÙ»³Âç¶õ½±¤Î¸ì¤êÉô¤òÌ³¤á¤ëº´Æ£¿Ê¤µ¤ó¡Ê90¡Ë¡£
80Ç¯Á°¤Î1945Ç¯8·î2ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ëÉÙ»³Âç¶õ½±¤Ç¤Ï¡¢2700¿ÍÍ¾¤ê¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ10ºÐ¤À¤Ã¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¾Æ°ÐÃÆ¤¬¹ß¤êÃí¤°Ãæ¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÅÄ¤ó¤Ü¤ËÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏÌÌ¤Ë¿¼¤¯¤á¤ê¹þ¤ó¤À¾Æ°ÐÃÆ¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÇúÈ¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Êì¤ÈËå¤â¾Æ¤±»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£²¿¤È¤«À¸¤±ä¤Ó¤¿¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡ÖÉÙ»³Âç¶õ½±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°²ñ¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç300²ó¶á¤¯¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ¹Ö±é¤·¡¢ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸
¡Ö¡ÊÉÙ»³Âç¶õ½±¤Ï¡ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÀïÁè¤Ï¡Ë¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
¹â¹»À¸¡Ê¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó½Ð¿È¡Ë
¡Ö¡ÊÊì¹ñ¤Î¡Ë¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ç¤â¥¤¥ó¥É¤È¤ÎÀïÁè¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ê¤ã¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤É¡¢»Ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¡×
¤ª¤È¤È¤·¤«¤é¤Ï¡¢Àï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÌ¼¤ÈÂ¹¤â²Ã¤ï¤ê¿Æ»Ò3À¤Âå¤Ç¸ì¤êÉô¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¡À¾ÅÄ °¡´õÂå¤µ¤ó
¡ÖÉÙ»³Âç¶õ½±¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
ÉÙ»³Âç¶õ½±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°²ñ¡¡º´Æ£¿Ê¤µ¤ó
¡ÖÀïÁè¤Ï¥À¥á¤À¤È¡¢¤¼¤Ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£°ú¤Â³¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤«¤¿¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×