10ÆüÌë¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿ÂçÊ¬¸©Æâ¡£
10ÆüÌë¤Î¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¤ÎÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÆâ¤Ç¤¹¡£Âì¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ»Ï©¤Ï´§¿å¤·¡¢¼Ö¤¬ÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿å¤·¤Ö¤¤¬¡£
ÂçÊ¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£±£°ÆüÌë¡¢¸©¤ÎÀ¾Éô¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÅÄ»Ô»°ËÜ¾¾¤Ç¤Ï¤³¤ÎÃÏÅÀ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë1»þ´Ö¤Ë117¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î8ÆüÌë¤«¤é¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«ÎÌ¤ÏÆüÅÄ»Ô»°ËÜ¾¾¤Ç308¥ß¥ê¡¢¶ê¼î¤Ç260.5¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÃÏÅÀ¤âÊ¿Ç¯¤Î8·î¤Î1¤«·îÊ¬¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Âç±«¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüÅÄ»Ô¤Ç¤Ï£±£°ÆüÌë¤«¤é11Æü¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç1ËüÀ¤ÂÓ¤¢¤Þ¤ê¤ÎÌó2Ëü3000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¤Î¡Ö¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡×¤¬È¯Îá¤µ¤ì¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡TOSÅáÇªÍ¥·îµ¼Ô
¡ÖÊÌÉÜ»ÔÌò½êÁ°¡¢¶á¤¯¤Î¹©»ö¸½¾ì¤«¤é½Ð¤¿ÅÚ¤äº½Íø¤¬Æ»¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢Æ»Ï©¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¸½ºßÅ±µîºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢ÊÌÉÜ»Ô¤Ç¤â±«¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10ÆüÌë¡¢»ÔÌò½ê¶á¤¯¤Ç¤ÏÆ»Ï©¤ËÂçÎÌ¤ÎÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Å±µîºî¶È¤Î¤¿¤á¡¢Ìó400¥áー¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Æ»Ï©¤Ï°ì»þ¡¢Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
