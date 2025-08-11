Âç±«¤ÇÌíÇÏ·Ì¥À¥à¤Î¿å°Ì¤¬£¹£°¡ó°Ê¾å¤Ë¡¡°ìµ¤¤Ë²óÉü¡¡¡Ö¼è¿åÀ©¸Â¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡¡ÂçÊ¬
°ìÊý¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î¥À¥à¤Ç¤ÏÃù¿åÎ¨¤¬Äã²¼¤·¡¢À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î±«¤Ç¿å°Ì¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÄÅ»Ô¤ÎÌíÇÏ·Ì¥À¥à¤Ç¤Ï¡¢±«ÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢º£·î7Æü¤Î»þÅÀ¤ÇÃù¿åÎ¨¤¬40.7¡ó¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
40¡ó¤ò²¼²ó¤ë¤È¡¢¼è¿åÀ©¸Â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂç±«¤Ë¤è¤ê¡¢11Æü¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï90¡ó°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å°Ì¤Î²óÉü¤ò¼õ¤±¡¢¥À¥à¤ò´ÉÍý¤¹¤ë»³¹ñÀî²ÏÀî»öÌ³½ê¤Ï¡¢¡Ö¼è¿åÀ©¸Â¤Î¿´ÇÛ¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£