¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯Ì¼¡¦³ð½í¡ÖÂÔ¤ÁÊý¤ª¤¸¤µ¤ó¤¹¤®¤ë¤Î¤ä¤á¤ì¤ë?¡×¡¡Éã¡¦ÍºÂÀ¤Î¥ª¥ÕS¤Ë¥Í¥Ã¥È´¿´î¡Ö¿Æ»ÒÃçÎÉ¤·¡×
¡¡¡È¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡É¤³¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤Î³á¸¶ÍºÂÀ¡Ê44¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î³á¸¶³ð½í¡Ê¤«¤ó¤Ê¡¦16¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éã¿Æ¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÀ¸¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¤ªÅ¹¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÔ¤ÁÊý¤ª¤¸¤µ¤ó¤¹¤®¤ë¤Î¤ä¤á¤ì¤ë?¡×¤ÈÉã¡¦ÍºÂÀ¤¬¾¦ÉÊ¤òÂÔ¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ´î¤ó¤Ç¤ëÀäÂÐ¾Ð¡×¡ÖÂÔ¤ÁÊý¤Ê¤ó¤«¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬±Ç¤¨¤ë¡ª¡×¡Ö¿Æ»ÒÃçÎÉ¤·¡×¡ÖÅê¹Æ¥»¥ó¥¹¥Þ¥¸¤Ç¿À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£