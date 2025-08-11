絶景の夜景を浴衣で満喫。夏限定【ザ・プリンス パークタワー東京】の「スズムシ カフェ」
涼やかな虫の音色に耳を傾けながら、ライトアップした東京タワーの絶景が楽しめる「SUZUMUSHI CAFÉ 2025 The TOWER BAR -Summer-（スズムシ カフェ）」は今年で10年目。足水で涼をとったり、フォトジェニックな食事やカクテルを楽しんだり。【ザ・プリンス パークタワー東京】で、2025年8月9日（土）から9月14日（日）までオープンしています。
｜東京の夜景と食事を楽しむスズムシ カフェ
スズムシ カフェは、１部の18時から19時30分（L.O.19時）と、２部の20時から21時30分（L.O.21時）までの２部制です。座って食事を楽しめる室内席や縁側席の他、予約なしで庭園に入場（￥1,000）できるほか、庭園スタンディング席（ドリンク１杯付￥2,000）などを用意します。室内席と縁側席はどちらもWebでの事前予約制です。
▲緑豊かな日本庭園に面したスズムシ カフェ
スズムシ カフェは、神前結婚式が行われているホテルの神殿「神明」に夏季限定でオープン。室内席は軽食とデザート、ドリンク1杯に加え、線香花火とチェキ(TM) の貸し出しがついて平日￥5,500、土休日￥6,500です。
▲縁側席は最高のロケーション
東京タワーを見上げながら、縁側に座ってオリジナルのカクテルを飲めるのもスズムシ カフェならでは。ノンアルコールの「メモリア」は海に沈む夕日をイメージしたノンアル梅酒がベース。金魚鉢を思わせるノンアルの「夏祭り」もフォトジェニック。手に持っているジンベースの「緑（りょく）」は、抹茶リキュールやグレープフルーツジュースで作られた爽やかな一杯です。
▲縁側席では足水体験つき
縁側席は、冷房の効いた室内席の両方を使えるプランで、東京タワーを眺めながら足水を楽しめます。軽食、デザート、ドリンク１杯、線香花火体験、チェキの貸し出しつきで１人平日￥7,000、土休日は￥7,500です。
▲夏の想い出作りに威力を発揮するチェキの貸し出し
チェキは1グループに1台無料で貸し出され、最大45枚撮影できて、その場で10枚プリントできるので楽しいひと時を過ごせます。もちろんプリントした写真はいただけます。たくさん撮影してくださいね！
｜写真映えする可愛らしい料理たち
縁側席や室内席についているフードやスイーツは可愛らしく、ホテルメイドの本格派。バラエティーに富んだメニューは味も多彩です。さらに今年はザ・プリンス パークタワー東京がオープンして20周年のアニバーサリー。ドリンクのコースターやスイーツにある六角形は、ホテルの特徴的な外観の形です。
▲軽食とスイーツのお重
軽食は手前から時計まわりに、うなぎやズワイガニなどを使った「厚焼きたまごのピンチョス3種」、バラのような盛り付けの「ローストビーフ」、クロワッサンと黒ゴマの「おにぎりパン」、グラスに入った「スイカとモッツァレラチーズのサラダ」です
▲多彩な味と思わず写真にとりたくなる色鮮やかな軽食
3点のピンチョスはどれもキレイで個性的。厚焼きたまごの上に、それぞれズワイガニやうなぎなどの高級食材や、味にこだわる枝豆マヨネーズ和えが盛られ、金粉やキャビアもトッピング。一口サイズで食べやすく、バラエティー豊かな味を楽しめます。
▲美術作品のような3点のピンチョス
可愛らしいスイーツのセットは右下から時計回りに「メロンタルト」、「開業20周年記念ゼリー」、「とうもろこしチーズケーキ」、「ヨーヨームース」が並びます。
▲スイーツは4品 ＜画像提供：ザ・プリンス パークタワー東京＞
とっても小さくて可愛らしい「メロンタルト」は、タルト生地にブルーベリーや丸くくり抜いたメロンを盛り付けた一品。ラズベリーやホワイトチョコレートを使った「ヨーヨームース」もキュートな色使いです。
▲「メロンタルト」と「ヨーヨームース」
｜さらに楽しいプランがいっぱい！
オプションで浴衣のレンタルやかき氷などもそろい、夏の夕涼みを満喫。日本庭園では光り輝く東京タワーを背景に撮影も楽しめます。
▲かき氷 ￥2,000
自分で削るかき氷は暑い夏にピッタリ。削られた氷がフワフワで、ソースやフルーツのトッピングも自由自在。
▲超絶景の東京タワーを最高のロケーションで！
光り輝く和傘が飾られた日本庭園からは、ライトアップされた東京タワーや現在日本で一番高いビル、麻布台ヒルズの森JPタワーがすぐ目の前。使われなくなった浴衣を使った折り鶴のオブジェが、スズムシ カフェ10周年の記念に置かれ、フォトスポットになっています。
▲室内席と縁側席は、どちらも線香花火体験つきです
浴衣が似合う日本庭園。ホテル内にある「OMEKASHI CLOSET」では浴衣のレンタルと着付けを行っていて、男性用の浴衣も用意。１人￥2,500とお値段もリーズナブル。和傘も￥500で借りられます。事前予約制で、マイ浴衣の持込みも同料金です。
9月14日（日）までオープンしている夏のスズムシ カフェ。せっかくの夏だからこそ、浴衣に着替えて美味しい料理とステキな夜景を楽しみたいですね。つかの間の夏の夜を、満喫してみてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん 予約・問：ザ・プリンス パークタワー東京 「 SUZUMUSHI CAFE（スズムシ カフェ） 2025」 https://www.princehotels.co.jp/parktower/event/contents/suzumushicafe/＞