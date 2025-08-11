ÄÔ´õÈþ¡Ö18ºÐº¹¤Î»ÐËå¡×Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼¡½÷¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤ËÂè5»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿ÄÔ¤Ï¡¢Ä¹½÷¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ¡Ê17¡Ë¤¬¼¡½÷¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤Ï¡Ö18ºÐº¹¤Î»ÐËå¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢´õ¶õ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼¡½÷¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ÎÅê¹Æ¡£¡Ö¡Ö»ÐËå¡×¤Ã¤Æ¶Á¤¤¬ÉÔ»×µÄ²á¤®¤ë¡¡¹¬¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤Ï07Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢10Ç¯¤ËÂè2»ÒÃË»ù¡¢13Ç¯¤ËÂè3»ÒÃË»ù¡¢18Ç¯¤ËÂè4»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤ËÂè5»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¡¢8·î8Æü¤ËÂè5»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£