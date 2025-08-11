ÁÆÉÊ¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡õÆó³¬Æ²¤Õ¤ß·ëº§¤òÁÇÄ¾¤Ë½ËÊ¡¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬£±£±Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Î·ëº§È¯É½¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡Ö£±¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ç¡Ö¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¤Û¤ä¤Û¤ä¤ÎÂ®Êó¤«¤é¡£¤³¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤¾¤Ã¤Æ¤Ê¤ë½Ö´Ö¤°¤é¤¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤é¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£²¿Í¤Î·ëº§¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤â¤³¤ì¤«¤éÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿§¤ÇÄà¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÄË¼ê¤«¤Ê¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¶¥Þ¥¢¥ß¥í¡ª¡×¤È·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¥Õ¥ê¤¢¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡©¡¡£¸Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬¡Ø¥«¥ºÍÍ¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡£¡Ø¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¤Í¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£