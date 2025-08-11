オダギリジョー、人気芸人と中学の同級生だった 強引トークにハライチ澤部がツッコミ「騙されませんよ」
俳優のオダギリジョーが、10日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00〜10：54）に出演。人気芸人と同級生だったことを明かした。
【写真あり】オダギリジョーと中学の同級生だったタイガー福田
オダギリは、林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」に登場した。そんな中、お笑いユニット・超新塾のタイガー福田がスタジオゲストに。オダギリと中学の同級生だったことが明かされると島崎和歌子が「早く言いなよ！」と驚き、タイガーは「だから、ここにいるんですよ。僕の力じゃないんですよ！」とボヤいて笑わせた。
オダギリはアメリカに留学していたがタイガーは「19歳ぐらいの時に、まだ大阪に住んでいて一緒にしゃべることがあった。彼がアメリカに行く前、『映画関係の仕事がしたいから留学する』と言っていた。僕も、その当時、お笑いをやっていたから『帰ってくる前に、お笑い芸人に変身して頑張るわ』と言っていた。彼も『アメリカに行って変身した姿を見せるわ』と別れたんです。数年後、テレビをつけたら仮面ライダーに変身していた。びっくりしました」と『仮面ライダークウガ』（2000）に五代雄介役で主演し、仮面ライダークウガに変身していたことを話題に。ただ、あまりにもな内容にハライチの澤部佑から「強引すぎます。アメリカに行く前の『変身』が違和感がありました。騙されませんよ」とトーク力をイジられていた。
また、オダギリは、これまでに携わった作品のうち、カンヌ・ベルリン・ベネチア“世界三大映画祭”への選出作品数は実に11本に上る。こだわりが強く、メジャーと言われる作品にほとんど出演しない一方で「ミニシアター系のとことん深掘りできる作品にかかわっていきたい」と語るオダギリが、その信念を育んだこれまでのキャリア、そして記憶に残る作品の秘話を打ち明けた。
