ÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤óÊú¤¯2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡Âè5»Ò½Ð»º¤ÎÊì¡¦ÄÔ´õÈþ¤¬¡Ö18ºÐº¹¤Î»ÐËå¡×Êó¹ð
¡¡Âè5»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö18ºÐº¹¤Î»ÐËå¡×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÔ´õÈþ¤¬ÈäÏª¡¡´õ¶õ¡õÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ö18ºÐº¹¤Î»ÐËå¡×
¡¡ÄÔ¤ÎÉ×¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤¬9Æü¤Ë¡Ö¤´Êó¹ð¡¡2025Ç¯8·î8Æü¡¡2405¥°¥é¥à¤ÎÂè¸Þ»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡¡Êì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡ÄÔ¤Ï¤½¤Î¸å¡Ö2025Ç¯8·î8Æü¤ËÌµ»öÂè5»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡¡Êì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡¡18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Î½Ð»º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ê¤ª»º¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡11Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Ä¹½÷¤Î´õ¶õ¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö18ºÐº¹¤Î»ÐËå¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¡Ø»ÐËå¡Ù¤Ã¤Æ¶Á¤¤¬ÉÔ»×µÄ²á¤®¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
