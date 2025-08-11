午前11時2分を指したままの柱時計。これ以降、針が進むことはありませんでした。戦後80年の2025年、平和の尊さや戦争の悲惨さを後世に伝えようと長崎の被爆の様子や空襲を受けた鹿児島市の写真などの展示会が11日から鹿児島市で始まりました。



11日から鹿児島市の中央公民館で始まった展示会。長崎の被爆の様子や空襲を受けた鹿児島市の姿を通して平和の尊さや戦争の悲惨さを後世に伝えようと鹿児島市と長崎市が共同で開いています。





アメリカ軍により長崎市に原爆が投下された1945年8月9日。被爆した午前11時2分を指したままの柱時計が原爆の悲惨さを伝えています。長崎市の上空、約500メートルで原子爆弾は爆発し、約7万4000人もの尊い命が奪われました。(記者)「原爆が投下された長崎の中心部の写真。原爆により小学校は大きく破壊され、校区内の児童約1300人が亡くなったということです。原爆の脅威が伺える」鹿児島市は1945年3月から8月にかけ、8回の空襲を受け、合わせて3300人以上が亡くなりました。展示会では空襲の被害の様子が分かる写真や、市民から寄せられた貴重な資料を見ることができます。会場には、折鶴コーナーが設けられ、夏休み中の子どもたちが思いを込めて鶴を折っていました。(訪れた児童)「原爆の恐ろしさや復興を頑張った人たちの思いが伝わってきて平和の尊さを改めて実感した」(鹿児島市総務課・田中直樹主査)「原爆被爆の実相や平和の尊さ、次世代に継承することが一つの課題となっているので一人ひとり感じて、見てもらえれば」展示会は、鹿児島市の中央公民館で8月17日まで開かれています。