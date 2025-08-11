【GUのバッグ】で大当たり見つけた！「A4サイズが入る収納力」「2WAYで着用可能」だって！
バッグはおしゃれさはもちろん、収納力や使い勝手のよさにもこだわりたいところ。今回ピックアップした【GU（ジーユー）】のバッグはA4が入る大きめサイズで、お仕事シーンや習い事などオンオフ問わず使いやすそう。大人コーデにも合わせやすい、洗練デザインのバッグをぜひチェックしてみて。
2WAYで使えて便利なバッグ
【GU】「2WAYロングベルトバッグ」\2,990（税込）
「肩掛け、斜め掛けの2WAYで着用可能」（公式サイトより）なバッグ。A4サイズが入る大容量ながら、すっきりとしたシルエットで洗練された雰囲気が魅力です。レザー見えする生地感で、きちんと感のある大人コーデにもマッチ。内ポケット付きで小物も整理しやすくなっています。ベルト部分のメタルループにスカーフを巻いてアレンジするのも素敵。
コロンとした形が大人かわいいバッグ
【GU】「コクーンショルダーバッグ」\2,990（税込）
立体的で丸みのあるフォルムが特徴のバッグ。レザー調の素材が高見えし、大人の装いにさりげなく華を添えてくれます。こちらもA4サイズ対応で収納力に期待大。内ポケットが2つ、外側にスラッシュポケットが2つ付いているのも便利です。太めのショルダーベルトで肩への負担を軽減できそう。
※すべての商品情報・画像はGU出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：licca.M