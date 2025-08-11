人気ヒップホップMC・エミネム（52）は作詞家としてスランプに陥ることはないそうだ。12枚のスタジオアルバムをリリースする多作なアーティストであるエミネム、常にノートを持ち歩きアイデアが浮かんではつづっているという。



【写真】エミネムとともに“悪さ”をはたらいたドクター・ドレー

新ドキュメンタリー映画「スタンズ」でエミネムは「書くことにはそれぞれの段階があって、ライターズ・ブロック（創作能力の低下）に陥らない理由の一つに常にノートを携帯していることがある」と明かしている。「ノートブックを見返せば無限のアイデアがあるんだ。時々は韻を踏む言葉だけを書き留めて、その間は埋めない。だから誰かが見ても組み立てられないようになっている」と自身のリリックについて説明した。



同ドキュメンタリーでは本人の他にも、エミネムのファンとして知られる歌手エド・シーランやラッパーのドクター・ドレーが登場する。



ちなみにエミネムと・ドクター・ドレーは最近、ラジオDJのジョー・ホワイトリーから「バカにされた気分を味わった」と非難されていたところだ。BBCラジオのDJのジョーは自身のポッドキャスト「ディグ・イット」で2人をインタビューした際のことをこう振り返っていた。「エミネムとドクター・ドレーにインタビューしたことがあったけど酷い経験だったわ。若い頃のエミネムにインタビューした時はとても内気で礼儀正しかった」「ずっとマーム（マダム）って呼んでくれて、とても優しくて謙虚でね。それが数年後にドクター・ドレーと番組に戻ってきた時には有名になっていて、全く別の人間だった」「2人の私へのからかいはそれは酷いものでね。正直に言うと、自分がひどく惨めでバカなように感じたわ」



（BANG Media International／よろず～ニュース）