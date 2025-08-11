¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹ > Ìó190¥Áー¥à¤ÎÄºÅÀ¤Ï¡Ø¤Û¤Ë¤ä¡ÙÂè72²ó¤è¤µ¤³¤¤Âç¾Þ·è¤Þ¤ë¡ª¡Ú¡Ä Ìó190¥Áー¥à¤ÎÄºÅÀ¤Ï¡Ø¤Û¤Ë¤ä¡ÙÂè72²ó¤è¤µ¤³¤¤Âç¾Þ·è¤Þ¤ë¡ª¡Ú¹âÃÎ¡Û Ìó190¥Áー¥à¤ÎÄºÅÀ¤Ï¡Ø¤Û¤Ë¤ä¡ÙÂè72²ó¤è¤µ¤³¤¤Âç¾Þ·è¤Þ¤ë¡ª¡Ú¹âÃÎ¡Û 2025Ç¯8·î11Æü 19»þ25Ê¬ RKC¹âÃÎÊüÁ÷ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¼Ì¿¿³ÈÂç Âè72²ó¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤ÎºÇÍ¥½¨¥Áー¥à¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¤è¤µ¤³¤¤Âç¾Þ¡×¤Ë¡Ö¤Û¤Ë¤ä¡×¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È Âè72²ó¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê ¥Áー¥à¤ä¶¥±é¾ì¤Ê¤É ¥ー¥ïー¥É¤Ï¡Ø½é¤á¤Æ¡Ù¡Ú¹âÃÎ¡Û 188¥Áー¥à1Ëü8000¿Í¤¬¹âÃÎ¤Î¾ë²¼¤òºÌ¤ëÂè72²ó¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê 2025Ç¯¤Î¤è¤µ¤³¤¤¤òÁíÎÏ¼èºà¡Ú¹âÃÎ¡Û ¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê ¥¹¥Æー¥¸¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿´ÇÈÄ¤¬ÆÍÉ÷¤Ç³°¤ì¤ë ÍÙ¤ê»Ò1¿Í·Ú½ý¡Ú¹âÃÎ¡Û