ÌÚÆîÀ²²Æ¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Ü¡¼¥À¡¼±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡¡40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËTDR¤òËþµÊ¡ª
¡¡½÷Í¥¤ÎÌÚÆîÀ²²Æ¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£40ºÝ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÆîÀ²²Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡Àî¸ý½ÕÆà¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¤é¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª
¡¡ÌÚÆî¤¬¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Ü¡¼¥À¡¼±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡40Âå¤â¤ª¤â¤Ã¤¤·³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯4·î´üÊüÁ÷¡Ø9¥Ü¡¼¥À¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿Àî¸ý½ÕÆà¡¢Èª²ê°é¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢°æÇ·ÏÆ³¤¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤äÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤òÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÌÚÆî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø9¥Ü¡¼¥À¡¼¡Ù¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀèÆü´ñÀ×Åª¤Ë¤ß¤ó¤Ê½¸¤Þ¤ì¤¿¥Ê¥¤¥ó¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¡¡¤ß¤ó¤Ê¤À¤¤¤¹¤¡¡¤Ï¤è¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤ËÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ä¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤È¥Þ¥Ö¥À¥Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼°¦°î¤ì¤ëÌÚÆî¤·¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Ü¡¼¥À¡¼¥ºÂç¹¥¤¡ª·ã¥¢¥Ä¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê40Âå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÌÚÆîÀ²²Æ¡Ê¤¤Ê¤ß ¤Ï¤ë¤«¡Ë
1985Ç¯8·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2001Ç¯¤Î¹â¹»ºß³ØÃæ¤Ë¡ÖÂè1²ó¥Û¥ê¥×¥íNEW STAR AUDITION¡Á21À¤µª¤Î¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¢¤Ê¤¿!!¡Á¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ç²è¡Ø20À¤µª¾¯Ç¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥É¥é¥Þ¡ØÍ¦¼Ô¥è¥·¥Ò¥³¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÉ´Ç¯¤Î»þ·×¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£¶áÇ¯¤Ï·à¾ìÈÇ¤âÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤¤¥Ï¥ó¥µ¥à!!¡Ù¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2018Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¶ÌÌÚ¹¨¤È·ëº§¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÌÚÆîÀ²²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kinamitopan¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÆîÀ²²Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡Àî¸ý½ÕÆà¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¤é¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª
¡¡ÌÚÆî¤¬¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Ü¡¼¥À¡¼±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡40Âå¤â¤ª¤â¤Ã¤¤·³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯4·î´üÊüÁ÷¡Ø9¥Ü¡¼¥À¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿Àî¸ý½ÕÆà¡¢Èª²ê°é¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢°æÇ·ÏÆ³¤¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤äÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤òÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼°¦°î¤ì¤ëÌÚÆî¤·¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Ü¡¼¥À¡¼¥ºÂç¹¥¤¡ª·ã¥¢¥Ä¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê40Âå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÌÚÆîÀ²²Æ¡Ê¤¤Ê¤ß ¤Ï¤ë¤«¡Ë
1985Ç¯8·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2001Ç¯¤Î¹â¹»ºß³ØÃæ¤Ë¡ÖÂè1²ó¥Û¥ê¥×¥íNEW STAR AUDITION¡Á21À¤µª¤Î¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¢¤Ê¤¿!!¡Á¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ç²è¡Ø20À¤µª¾¯Ç¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥É¥é¥Þ¡ØÍ¦¼Ô¥è¥·¥Ò¥³¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÉ´Ç¯¤Î»þ·×¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£¶áÇ¯¤Ï·à¾ìÈÇ¤âÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤¤¥Ï¥ó¥µ¥à!!¡Ù¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2018Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¶ÌÌÚ¹¨¤È·ëº§¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÌÚÆîÀ²²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kinamitopan¡Ë