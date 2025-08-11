走りはブランドへ期待される熟成水準

新しいメルセデス・ベンツCLAの走りは、ブランドへ期待される熟成水準にある。不満なく速く、一貫性が高く、小さな高級車へ相応しい。ポルシェ・タイカンのように、全力で高速域まで引っ張るとシフトアップを感取できるが、基本的には終始シームレスだ。

【画像】2025年最大インパクト メルセデス・ベンツCLA 競合しそう？な電動サルーンたち 全129枚

今回主に運転したのは、シングルモーターで後輪駆動のCLA 250＋。アクセルペダルの反応は至って滑らか。 0-100km/hが6.7秒という加速力自体は、驚くほどではないけれど。四輪駆動の350 4マティックの方が、僅かに速度上昇は鋭い。



メルセデス・ベンツCLA 250+ EQテクノロジー AMGライン・エディション（欧州仕様）

ブレーキは新開発のバイワイヤ・システムで、スポンジーな踏み応えは解消された。制動力の調整もしやすく、扱いやすい。

ステアリングコラムには、ドライブセレクターのレバーが備わり、それを前後に倒すことで回生ブレーキの強さが変化する。ほぼ惰性走行状態から一般的な効き、ワンペダルドライブできる強さ、アダプティブ状態まで選べる。

衝撃吸収性と姿勢制御の好バランス

250＋は後輪駆動らしく、ステアリングの反応が滑らかで漸進的。重み付けも自然といえる。速度が変化しても、違和感はまったくなかった。路面が乾燥している限り、トラクションも充分だ。

サスペンションは、一般的なダンパーとコイルの組み合わせ。アスファルトの凹凸を完璧に均すわけではないものの、衝撃吸収性と姿勢制御のバランスは良好。ブランドらしい、高級感と静寂性を叶えている。高速道路での長距離移動も快適だろう。



メルセデス・ベンツCLA 250+ EQテクノロジー AMGライン・エディション（欧州仕様）

アダプティブ・クルーズコントロールは有能。スムーズに先行車両へ追従してくれていた。不要な運転支援システムの機能は、簡単にオフにもできる。

実際の電費は7.7km/kWh モデル3に並ぶ価格

今回の試乗で実際に得られた電費は、CLA 250＋ AMGラインで7.7km/kWh。現実的に1度の充電で走れる距離は、656kmという計算になる。ツインモーターの350 4マティックでも、ほぼ同等の効率を得られたことには、更に驚かされた。

急速充電は、800Vの電圧へ対応する充電器なら、最大320kWまで。テスラのスーパーチャージャーなどは400Vで、それへ対応するステップダウン機能をオプションで組めるという。カーナビには、充電器の空き状況の情報が届けられる。



メルセデス・ベンツCLA 250+ EQテクノロジー AMGライン・エディション（欧州仕様）

価格は、英国では4万5615ポンド（約903万円）から。AMGライン・プレミアムエディションを指定すると、5万1770ポンド（約1025万円）へ上昇する。ベーシックなグレードならテスラ・モデル3に並び、価格競争力は高い。

確かなアドバンテージ 今年最も強い印象

メルセデス・ベンツとしてだけでなく、欧州の自動車ブランドとしても大きな一石を投じるであろう、新しいCLA。モデル3が強みとしてきた航続距離や急速充電、販売価格で、確かなアドバンテージを獲得している。

スタイリングやインテリアは、ブルーノ・サッコ氏時代のものほど、訴求力はないかもしれない。しかし、技術と走りはしっかりメルセデス・ベンツ。2025年に筆者が運転したクルマの中で、最も強い印象を残してくれた。



メルセデス・ベンツCLA 250+ EQテクノロジー AMGライン・エディション（欧州仕様）

◯：群を抜く電費と航続距離 急速充電能力 乗り心地と操縦性のバランス 運転のしやすさ 扱いやすいインフォテインメント・システム

△：プレミアム感に若干欠けるインテリア 少し狭めの車内

メルセデス・ベンツCLA 250+ EQテクノロジー AMGライン・エディション（欧州仕様）のスペック

英国価格：4万9375ポンド（約978万円）

全長：4723mm

全幅：1855mm

全高：1468mm

最高速度：209km/h

0-100km/h加速：6.7秒

航続距離：777km

電費：8.0km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1980kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：85.0kWh

急速充電能力：320kW（DC）

最高出力：271ps

最大トルク：34.0kg-m

ギアボックス：2速オートマティック（後輪駆動）