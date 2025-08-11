¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û½é½Ð¾ì¤ÎË¶¶Ãæ±û¤¬½éÀïÇÔÂà¡Ä¹â¶¶Âç´îÃÏ¤ÏÆ²¡¹¤ÈÎÞ¤Ê¤·¡¡¥¹¥¿¥ó¥ÉÂçÇï¼ê
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè6Æü¡¡2²óÀï¡¡Ë¶¶Ãæ±û2¡¼3ÆüÂç»°¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡½é½Ð¾ì¤ÎË¶¶Ãæ±û¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤ÏÌ¾Ìç¡¦ÆüÂç»°¤ÎÁ°¤Ë·òÆ®¤à¤Ê¤·¤¯ÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¹¬±¿¤ÊÅö¤¿¤ê¤Ç°ìÅÙ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤Î¹â¶¶Âç´îÃÏ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Î´é¥Þ¥Í¤ÇÆ®»Ö¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¡¢¶¯ÂÇ¤ÎÆüÂç»°¤òÁê¼ê¤ËÅê¤²È´¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢8²ó¤ËÁê¼ê4ÈÖ¡¦ÅÄÃæÎÊ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡Ë¶¶¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿²£ÉÍ¤Î¼ç¾¡¦°¤ÉôÍÕÂÀ¤È¤ÎÂÐÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤·¤¿¹Ã»Ò±à¤À¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¹æµã¤¹¤ëÃæ¡¢¹â¶¶Âç¤ËÎÞ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢´¶¾ð¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ¸Ø¤ê¹â¤¯Éé¤±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éºÇÂçµé¤ÎÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£