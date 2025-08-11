¡ÚÂç±«¡ÛÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å·Ù²ü¡¡º´ÅÏ¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡Ê8·î11Æü¸á¸å6»þ15Ê¬¡Ë¡Ô¿·³ã¡Õ
¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤º´ÅÏ»Ô¤Ë¤ÏÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12Æü¤Ë¤«¤±Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Çµ¤¾ÝÂæ¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê8·î11Æü¸á¸å6»þ15Ê¬¡Ë
º´ÅÏ»Ô¡¦±©ÌÐÃÏ¶è¡£
Àî¤¬Áý¿å¤·¡¢¶¶¤äÆ»Ï©¤ËÎ®ÌÚ¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ëÍÍ»Ò¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
11ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë178¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸áÁ°8»þ²á¤®¤ÎèßÂå¶¶ÉÕ¶á¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¤«¤é¤«¤Ê¤ê±«µÓ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ï©¤Ë¤â¿å¤¬¤¿¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àî¤Î¤è¤¦¤Ë¿å¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¸©Æâ¡£
¿·³ã»ÔÅì¶è¤Ç¤Ï24»þ´Ö¤Ç8·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë128¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÇÂ³Åª¤Ë¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Çº´ÅÏ»Ô¤Ç¤ÏÈï³²¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÂæ¤Ë¤¢¤ëÌ±²È¤Ç¤Ï¡¢Äí¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÌÚ¤¬20¥áー¥È¥ë¤Û¤É²¼¤Þ¤ÇÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Ì±
¡Ö¼ÐÌÌ¤¬¿å¤Ç½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿ÃÏ¤¹¤Ù¤êµ¯¤³¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¿´ÇÛ¡×
¸©Æ»¤Ê¤É9¶è´Ö¤Ç¤Ï¤Î¤êÌÌ¤Ê¤É¤¬Êø¤ì¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¡£Éüµì¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
12ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢¾å±Û¤Ç150¥ß¥ê¡¢Ãæ±Û¤Èº´ÅÏ¤Ç120¥ß¥ê¡¢²¼±Û¤Ç100¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1»þ´Ö¤Ë50¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï12ÆüÃëÁ°¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£