¡Úµð¿Í¡Û¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡¡ÂçÀª¥Ù¥ó¥Á³°¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÈèÏ«¤Ç¤¹¡£¤â¤¦49»î¹çÅê¤²¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡µð¿Í¡¦¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤¬£±£±Æü¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò³°¤ì¤¿ÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿ÂçÀª¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î£´£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï£²¡¦£±£±¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¡¢£¶¾¡£´ÇÔ£±¥»¡¼¥Ö¤ÈÅê¼ê¿Ø¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¡£
¡¡¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤â¤¦ÈèÏ«¤Ç¤¹¡£¤â¤¦£´£¹»î¹çÅê¤²¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤¤¤í¤¤¤í´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºòÆü¡Ê£±£°Æü¡ËÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÂ¾¤ÎÃæ·Ñ¤®¿Ø¤¬¸µµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±¦ÏÓ¤ò¥Ù¥ó¥Á³°¤Ë¤·¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇØÈÖ¹æ£±£µ¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²£Àî¡½¥±¥é¡¼¡½ÀÐÀî¡½µÆÃÏ¤¬Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤Ç·ÑÅê¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀª¤ÏàµÙÍÜÆüá¤ò·Ð¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£