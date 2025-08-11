Í·ÊâÆ»¤Ë¿¼¤µ1.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î·ê¤¬¤¢¤­ÃËÀ­¤¬Å¾ÅÝ¤·¤Æ¥±¥¬¡Ä´ÙË×¤Î¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¡¡¿À¸Í»Ô

¸ø±à¤ÎÍ·ÊâÆ»¤ÎÃÏÌÌ¤¬ÆÍÁ³´ÙË×¡£
¤³¤Î·ê¤ËÂ­¤ò¼è¤é¤ì¤¿ÃËÀ­¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Í·ÊâÆ»¤¬´ÙË×¤·¤¿ÃÎ¤é¤»¤Ï10Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡£
Å¾ÅÝ¤·¤¿ÃËÀ­¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ºÊ¤«¤é¤Î¡ÖÉ×¤¬·ê¤ËÂ­¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦110ÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£

¸½¾ì¤ÏÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ëÂç´Ý»³¸ø±à¤ÎÍ·ÊâÆ»¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÙË×¤·¤¿·ê¤ÏÄ¾·ÂÌó30cm¡¦¿¼¤µ¤ÏÌó150cm¤Ç¡¢Åö»þ¡¢ÃËÀ­¤¬1¿Í¤ÇÍ·ÊâÆ»¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¡¢·ê¤¬³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ï·ê¤ËÂ­¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÅ¾ÅÝ¡£
±¦¤Ò¤¶¤äº¸¤¹¤Í¤Ë¤¹¤ê½ý¤òÉé¤¦·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

´ÙË×¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

»Ô¤Ï´ÙË×¤·¤¿¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£