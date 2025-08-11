Í·ÊâÆ»¤Ë¿¼¤µ1.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î·ê¤¬¤¢¤ÃËÀ¤¬Å¾ÅÝ¤·¤Æ¥±¥¬¡Ä´ÙË×¤Î¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¡¡¿À¸Í»Ô
¸ø±à¤ÎÍ·ÊâÆ»¤ÎÃÏÌÌ¤¬ÆÍÁ³´ÙË×¡£
¤³¤Î·ê¤ËÂ¤ò¼è¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í·ÊâÆ»¤¬´ÙË×¤·¤¿ÃÎ¤é¤»¤Ï10Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡£
Å¾ÅÝ¤·¤¿ÃËÀ¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ºÊ¤«¤é¤Î¡ÖÉ×¤¬·ê¤ËÂ¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦110ÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ëÂç´Ý»³¸ø±à¤ÎÍ·ÊâÆ»¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÙË×¤·¤¿·ê¤ÏÄ¾·ÂÌó30cm¡¦¿¼¤µ¤ÏÌó150cm¤Ç¡¢Åö»þ¡¢ÃËÀ¤¬1¿Í¤ÇÍ·ÊâÆ»¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¡¢·ê¤¬³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï·ê¤ËÂ¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÅ¾ÅÝ¡£
±¦¤Ò¤¶¤äº¸¤¹¤Í¤Ë¤¹¤ê½ý¤òÉé¤¦·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ÙË×¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»Ô¤Ï´ÙË×¤·¤¿¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£